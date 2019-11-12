День города Сочи 2019: полная афиша праздничных мероприятий

Сочи готовится широко отметить День города, в этом году курорт отмечает 181 год со дня основания. Гуляния пройдут во всех районах с 21 по 24 ноября. «КП» представляет полную афишу мероприятий на День города Сочи 2019.

21 НОЯБРЯ

Свято-Михайловский собор (Москвина,12)

8:00 – Праздничная литургия

11:00 – Крестный ход

12:00 – концерт духовной музыки «Благословенный город мой»

Лазаревский район

Сквер имени Кирова

15:00 – праздничная программа «Город, в котором хочется жить»

22 НОЯБРЯ

Зимний театр, Театральная, 2

13:00 - Гала-концерт фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Хрустальный петушок»

15:00 – Торжественное открытие мемориальной доски Иосифу Кобзону

Музей истории, Воровского 54/11

15:00 – Открытие выставки и подведение итогов фотоконкурса «Сочи и его окресности»

23 НОЯБРЯ

Улица Навагинская

С 9:00 – выставка-ярмарка «Сочи – город мастеров», мастер-классы, фотозоны

Площадь Флага

9:00 – Торжественная церемония поднятия флага Сочи

12:00 – «Сочи – город детства». Интерактивы, викторины и праздничный концерт с участием детских коллективов

17:00 - «Вчера, сегодня, завтра». Большой гала-концерт с участием военного оркестра, оркестра «Биг Бэнд Сочи» и сочинского симфонического оркестра.

Черешневый сад

11:00 – Всероссийский проект «ЯРоссия»

12:00 – Детская концертно-развлекательная программа «Город детей». Анимация, квесты, мастер-классы

Зимний театр

12:00 – Концертная программа с участием артистов сочинской филармонии «Музыка любимого города»

Площадь перед Художественным музеем

10:00 – «На спортивной волне». Велогонка и Кубок Городского собрания Сочи по стритболу

Площадь Южного мола Морского порта

17:00 – «Сочный кавер-рок», световое шоу, концерт.

21:00 – фейерверк

24 НОЯБРЯ

Улица Навагинская

С 9:00 – выставка-ярмарка «Сочи – город мастеров», мастер-классы, фотозоны

Дворец спорта «Большой»

16:00 – хоккейный матч «Сочи» - «Динамо» Рига. Чтобы попасть на матч «Сочи» – «Динамо» Рига бесплатно, необходимо получить пригласительный. Его дадут только при предъявлении паспорта с местной регистрацией.

Олимпийский парк

16:00 Концерт группы «Baccara»

Лазаревский район

СК «Лазаревский», ул .Малышева, 1ж

10:00 – спортивный праздник «Спортивный Сочи»

Улица Победы, 62

11:00 – музыкально-поэтический марафон «Город песен, стихов и мечты»

Площадь Лазаревского центра национальных культур, ул. Победы, 28

13:00 – районный праздник «Сочи – город творцов и созидателей»

Центральный район

ГДК «Юбилейный», ул. Чехова, 48а

11:00 – 16:00 – праздничные гуляния

12:00 – открытие сквера площади ГДК «Юбилейный»

13:30 – фестиваль детского и молодежного творчества

Хостинский район

Дом творчества и досуга «Луч», ул. Октября 1/4

12:00 – районный праздник «Город счастливых людей»

Адлерский район

Улица Кирова

11:00 – «Я люблю тебя очень, мой бархатный Сочи». Народные гуляния, праздничный гала-концерт, ярмарка национальных культур, выступление спортивных школ, выставки, мастер-классы.