День города Сочи 2019: полная афиша праздничных мероприятий
Сочи готовится широко отметить День города, в этом году курорт отмечает 181 год со дня основания. Гуляния пройдут во всех районах с 21 по 24 ноября. «КП» представляет полную афишу мероприятий на День города Сочи 2019.
21 НОЯБРЯ
Свято-Михайловский собор (Москвина,12)
8:00 – Праздничная литургия
11:00 – Крестный ход
12:00 – концерт духовной музыки «Благословенный город мой»
Лазаревский район
Сквер имени Кирова
15:00 – праздничная программа «Город, в котором хочется жить»
22 НОЯБРЯ
Зимний театр, Театральная, 2
13:00 - Гала-концерт фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Хрустальный петушок»
15:00 – Торжественное открытие мемориальной доски Иосифу Кобзону
Музей истории, Воровского 54/11
15:00 – Открытие выставки и подведение итогов фотоконкурса «Сочи и его окресности»
23 НОЯБРЯ
Улица Навагинская
С 9:00 – выставка-ярмарка «Сочи – город мастеров», мастер-классы, фотозоны
Площадь Флага
9:00 – Торжественная церемония поднятия флага Сочи
12:00 – «Сочи – город детства». Интерактивы, викторины и праздничный концерт с участием детских коллективов
17:00 - «Вчера, сегодня, завтра». Большой гала-концерт с участием военного оркестра, оркестра «Биг Бэнд Сочи» и сочинского симфонического оркестра.
Черешневый сад
11:00 – Всероссийский проект «ЯРоссия»
12:00 – Детская концертно-развлекательная программа «Город детей». Анимация, квесты, мастер-классы
Зимний театр
12:00 – Концертная программа с участием артистов сочинской филармонии «Музыка любимого города»
Площадь перед Художественным музеем
10:00 – «На спортивной волне». Велогонка и Кубок Городского собрания Сочи по стритболу
Площадь Южного мола Морского порта
17:00 – «Сочный кавер-рок», световое шоу, концерт.
21:00 – фейерверк
24 НОЯБРЯ
Улица Навагинская
С 9:00 – выставка-ярмарка «Сочи – город мастеров», мастер-классы, фотозоны
Дворец спорта «Большой»
16:00 – хоккейный матч «Сочи» - «Динамо» Рига. Чтобы попасть на матч «Сочи» – «Динамо» Рига бесплатно, необходимо получить пригласительный. Его дадут только при предъявлении паспорта с местной регистрацией.
Олимпийский парк
16:00 Концерт группы «Baccara»
Лазаревский район
СК «Лазаревский», ул .Малышева, 1ж
10:00 – спортивный праздник «Спортивный Сочи»
Улица Победы, 62
11:00 – музыкально-поэтический марафон «Город песен, стихов и мечты»
Площадь Лазаревского центра национальных культур, ул. Победы, 28
13:00 – районный праздник «Сочи – город творцов и созидателей»
Центральный район
ГДК «Юбилейный», ул. Чехова, 48а
11:00 – 16:00 – праздничные гуляния
12:00 – открытие сквера площади ГДК «Юбилейный»
13:30 – фестиваль детского и молодежного творчества
Хостинский район
Дом творчества и досуга «Луч», ул. Октября 1/4
12:00 – районный праздник «Город счастливых людей»
Адлерский район
Улица Кирова
11:00 – «Я люблю тебя очень, мой бархатный Сочи». Народные гуляния, праздничный гала-концерт, ярмарка национальных культур, выступление спортивных школ, выставки, мастер-классы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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