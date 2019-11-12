Творческий вечер Владимира Познера «О настоящем и будущем» в Краснодаре

Встреча будет состоять из двух частей: монолога Владимира Познера о современных проблемах российского общества и дискуссии со зрителями, во время которой телеведущему можно будет задать вопросы.

Незаурядная судьба и творческое долголетие Владимира Познера поражают: более 50 лет работы в журналистике (в США, Израиле, странах Европы и бывшего СССР), сотни блестящих интервью с интереснейшими людьми планеты, несколько документальных сериалов. Книги легендарного журналиста издаются на нескольких языках и расходятся внушительными тиражами.

Владимир Познер с завидным постоянством входит в число лауреатов и победителей престижных российских и международных премий в области журналистики. Он продолжает активно творить и делиться своими знаниями и опытом. Встреча с Владимиром Познером – уникальная возможность напрямую пообщаться с ярким интеллектуалом настоящего времени и услышать его независимое мнение по поводу актуальных и насущных проблем современного общества. К словам Владимира Владимировича невозможно не прислушаться, его суждения всегда аргументированы, а выводы всегда логичны и точны.

По мнению организаторов, творческая встреча объединит неравнодушных интеллектуалов, ищущих ответы на непростые вопросы о настоящем и будущем российского общества.

21 НОЯБРЯ 19:00

ТЕАТР ДРАМЫ ИМ.ГОРЬКОГО

ул. Красноармейская 110

Стоимость билетов: 3 500 — 7 000 рублей.