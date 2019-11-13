Наталья Килячихина из Краснодара, известная по прозвищу «Кастет», стала первой представительницей России, победившей в финале мирового первенства по брейк-дансу.

Наталья Килячихина из Краснодара стала первой чемпионкой мира по брейк-дансу из России.В финале она оказалась сильнее японской танцовщицы

Крупнейший турнир Red Bull BC One проводится уже 16 лет подряд, но баттлы среди девушек проводятся только с прошлого года. В разные годы финал мирового первенства принимали Париж, Нью-Йорк, Токио и Москва. В этом году сильнейшие брейкдансеры из 30 стран собрались в Мумбаи.

Би-герл «Кастет» из Краснодара претендовала на титул и в прошлом году в Цюрихе, но Наталье Килячихиной тогда не удалось продвинуться дальше первого раунда. Она уступила японке Ami, которая стала в итоге чемпионкой.

- С тех пор я серьезнее стала подходить к брейкингу, стараясь вложить всю свою силу – тела и мысли - в баттлы, а также работаю над своими слабыми сторонами. В этом и есть огромная разница между прошлым и этим годом, - признается Наталья.

Ее путь к победе был непростым. После подиума в национальном отборе ей пришлось проходить завершающий отборочный баттл «последнего шанса» накануне финала. Соперницами Натальи стали сразу три представительницы Японии.

«Кастет» раскачала всех своим веселым и оригинальным стилем. В решающем баттле она сошлась с опытной би-герл «Ayumi» из Японии, которая в полуфинале оказалась сильнее действующей чемпионки, и рассчитывала забрать титул. Но судьи отдали победу Наталье, которая вошла в историю как единственный российский брейкер, который когда-либо выигрывал крупнейший мировой турнир.

Чемпионский пояс Натальи Фото: Dean Treml

- Я не думала о титуле и победе. Я, скорее, задумываюсь о том, чтобы расти в своем понимании танца и хип-хоп культуры. Конечно, когда я осознала, что победила, я была невероятно счастлива - так здорово увезти пояс с собой в Россию! – говорит она.

А мужском турнире обошлось без сенцсаций. Победу уже в третий раз подряд одержал «Menno» из Нидерлдандов.

Кстати, брейк-данс уже стал олимпийским видом. Первый комплект медалей будет разыгран в Париже в 2024 году.

СПРАВКА «КП»

Наташа Килячихина родилась в Краснодаре и представляет команду 3:16 Crew. Брейкингом она занимается с 2010 года, когда ей было всего 12 лет. До этого успела попробовать себя в латинских танцах и дзюдо. По словам Натальи, ее учителями в брейкдансе стали члены ее команды - бибой Marvel и ее муж - известный бибой Jerry Metal.

В танце «Кастет» старается задействовать все тело и верит, что танцуя нужно слушать сердце и раскрывать душу.