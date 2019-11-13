2019-11-13T14:38:54+03:00
Происшествия

«Уехал на заработки и пропал»: В Краснодаре вторые сутки ищут 25-летнего парня

Утром 13 ноября родные нашли его машину, но ни водителя, ни вещей, ни документов в ней не было
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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О том, где может находиться Александр Пономаренко, родные не знают. Фото: личный архив.О том, где может находиться Александр Пономаренко, родные не знают. Фото: личный архив.
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В Краснодаре вторые сутки разыскивают 25-летнего Александра Юрьевича Пономаренко. О том, что мужчина пропал, сообщила его супруга Ирина.

По ее словам, супруг работает в Выселках. Утром 12 ноября он приехал в Краснодар на рабочей «Газели» белого цвета с серым тентом с госномерами Р134ВТ123, чтобы загрузить товар.

- Но по точкам, где его ждали, он не поехал, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Ирина Пономаренко. - Вместо этого он направился в сторону краснодарского торгового центра на улице Крылатой, 1. Сегодня утром мы нашли его машину открытой. Но ни водителя, ни вещей в ней не было.

Супруге удалось узнать, посмотрев записи с камер наблюдения, что Александр бросил машину, взял рюкзак и отправился на вокзал в Горячий Ключ. О том, куда он мог уехать, жена не знает.

- В тот день он, как обычно, поехал на работу, сказал, что будет после 15:00 дома. Мы с ним не ругались, все было хорошо. О предстоящих поездках он не рассказывал, заранее вещи не собирал. Похоже, что рюкзак он собрал, зайдя в торговый центр и купив там все необходимое. Где он может находиться, ума не приложу, - добавляет «КП» - Кубань» Ирина. - Из особых примет у него есть шрам от середины горла до уха с левой стороны.

С родными Александр перестал выходить на связь утром 12 ноября, в соцсетях он также не появляется. Родные пропавшего парня тут же забили тревогу и начали поиски. Они уже обратились с заявлением в полицию, а сейчас обращаются за помощью ко всем неравнодушным и просят сообщать любую информацию о молодом человеке по телефону 8-989-80-53-160.

ИСТОЧНИК KP.RU

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