2019-11-14T14:12:25+03:00
Происшествия

В торговом центре Краснодара задержали парня с человеческим черепом в рюкзаке

19-летнего горожанина остановила охрана ТРЦ , чтобы проверить содержимое сумки
Варвара ДЫМ
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На вид череп старый, однако кому он принадлежит, предстоит выяснить экспертам.На вид череп старый, однако кому он принадлежит, предстоит выяснить экспертам.
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Инцидент произошел в среду, 13 ноября. Охрана торгово-развлекательного центра «Галерея-Краснодар» на входе задержала 19-летнего парня. Когда он зашел в ТРЦ, мужчины попросили посетителя показать содержимое рюкзака – такие правила в заведении, все большие сумки тут проверяют.

Когда открыли рюкзак, увидели человеческий череп. О необычной находке в сумке у студента охранники сообщили в полицию, а те уже передали в Следком.

- По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, - пояснили сайту «Комсомольская правда» - Кубань» в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Назначена экспертиза.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на вид череп старый. Но, чтобы определить, кому он принадлежит, необходимо дождаться заключение экспертов. Сам студент заявил, что череп ему дали какие-то бомжи у Всесвятского кладбища – оно находится рядом с ТРЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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