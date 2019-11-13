2019-11-14T10:15:30+03:00
Происшествия

Забили, зарезали и задушили: в Краснодаре осудили двух друзей-убийц

Они пошли на преступление из-за ювелирных украшений жертвы
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краюФото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю
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В Краснодаре вынесли приговор в отношении Игоря Малеева и Станислава Притулы. Их признали виновными в убийстве, разбою, угоне и уничтожении автомобиля потерпевшего.

- Как установило следствие, Малеев и Притула днем 19 сентября 2016 года, пригласили в домовладение в Армавире, где они проживали на тот момент, своего 47-летнего знакомого. После того, как потерпевший вошел в помещение, злоумышленники нанесли ему несколько ударов руками, ногами, а также палкой и металлической трубой в область головы и туловища. Малеев также нанес мужчине ножевое ранение в область груди, а затем вместе с сообщником душил его при помощи нейлонового шнура, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

После того, как потерпевший потерял сознание, осужденные завладели его ювелирными украшениями на сумму более 264 тысяч рублей. Потом Малеев и Притула переместили мужчину в багажник его автомобиля, отогнали его в лесополосу, где подожгли. Потерпевший все это время находился внутри транспортного средства. После совершения преступлений подозреваемые скрылись.

Сотрудникам полиции удалось оперативно установить личности злоумышленников и задержать их. На время следствия суд поместил обоих под стражу. 13 ноября их признали виновными в совершении убийства с особой жестокостью, грабеже в особо крупном размере, угоне и уничтожении чужого транспортного средства. Также Малеев признан виновным в неуважении к суду.

Приговором суда Игорю Малееву назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 2 года. Притула проведет за решеткой 18 лет. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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