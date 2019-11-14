Наш принцип: работа с реальным сектором экономики

- Игорь Николаевич, на протяжении последних лет Банк ЗЕНИТ Сочи находится в верхних строчках рейтингов среди банков Краснодарского края и Адыгеи. Как вам удается достигать таких результатов?

- Во многом успех любого бизнеса, тем более банковского, определяется его репутацией. С момента своего создания Банк ЗЕНИТ Сочи определил главные принципы своей деятельности - активная работа с реальным сектором экономики и полный отказ от высокорискованных операций. Вот уже почти 30 лет руководство банка строит бизнес на принципах честности и ответственности, что позволило пережить не один банковский кризис, при этом развиваться и добиваться высоких финансовых результатов. Кроме того, с 2007 года Банк ЗЕНИТ Сочи входит в состав федеральной Банковской группы ЗЕНИТ, что повышает надежность нашего регионального банка. Банк ЗЕНИТ входит в основные списки финансово устойчивых банков, подготовленных ЦБ РФ и Правительством РФ, а также обладает высокими рейтингами международных рейтинговых агентств.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

- В июле СМИ сообщали, что Банк ЗЕНИТ Сочи интегрируется с Банком ЗЕНИТ. С чем это связано? Какой экономический эффект получит банковская группа, клиенты?

- По оценкам банка, экономический эффект от объединения дочерних структур под единым брендом «Банк ЗЕНИТ» составит 1,5 млрд рублей ежегодно. Главными факторами снижения издержек станут повышение эффективности и скорости операций за счет внедрения технологических решений, а также развитие цифровых каналов обслуживания, вместе с оптимизацией инфраструктуры ИТ-платформ.

Цифровая трансформация бизнеса требует от банков колоссальных вложений, и дочерним банкам в этой гонке непросто успеть за рынком. Объединение в крупного игрока с федеральной сетью – это шанс стать технологичным банком, с которым легко решать финансовые задачи. Наибольший положительный эффект от трансформации ощутят в первую очередь наши клиенты.

- Как изменится доля ПАО «Татнефть» в Банке ЗЕНИТ, учитывая вышеупомянутый процесс трансформации бизнеса?

- Не изменится. Контролирующим акционером банка, как и до слияния, выступает ПАО «Татнефть» - одна из крупнейших публичных компаний России. Акционер проводит активную политику в отношении развития Банковской группы. Поэтапный процесс интеграции под слоганом «Надежность на общем основании» был запущен в сентябре 2018 года. В рамках реализации трехлетней стратегии во II квартале 2020 года произойдет интеграция Банка ЗЕНИТ и Банка ЗЕНИТ Сочи.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ

- Какие перемены будут особенно заметны для клиентов?

- Банк ЗЕНИТ Сочи за свою многолетнюю профессиональную деятельность завоевал существенную долю рынка Краснодарского края.

За все эти годы руководство Банка решает задачи и ставит новые цели исключительно с позиции клиентоориентированности. Став частью универсального банка, наши клиенты получат огромные преимущества: разветвленную сеть, единые стандарты обслуживания и профессиональную команду. Один из этапов интеграции – это переход на единую IT-платформу, которая существенно увеличит скорость операций и сделает обслуживание более удобным.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

- В январе 2020 года Банку ЗЕНИТ Сочи исполнится 30! Как оцениваете эти годы и каковы планы на будущее?

- Пройден огромный путь, за который не стыдно! За каждой новой датой - колоссальная работа всего коллектива. Мы с большой ответственностью подходим к каждому новому этапу развития банка. Это ответственность перед потребителем, перед своими сотрудниками, и конечно, финансовая ответственность перед акционерами.

Для более эффективной реализации интеграции Банка и координации работы с непосредственным руководством в Головном Банке в г. Москва, я перехожу с должности Председателя Правления АО Банк ЗЕНИТ Сочи на должность Председателя Совета директоров АО Банк ЗЕНИТ Сочи. Таким образом, будет гораздо легче решать поэтапно задачи и более эффективно достигать поставленные цели, гибко курируя все возникающие вопросы между коллективом Банка ЗЕНИТ Сочи и руководством Банка ЗЕНИТ в Москве.

Банк по-прежнему будет исполнять свои обязательства четко и своевременно, и по-прежнему в канун своего дня рождения по доброй традиции окажет финансовую помощь многодетным и малообеспеченным семьям, детским дошкольным и школьным учреждениям.

Утренник в честь празднования Дня защиты детей, организованный Банком ЗЕНИТ Сочи в подшефном детском саду "Умка". Фото: пресс-служба АО Банк ЗЕНИТ Сочи.

КОНКРЕТНО

Нововведения банка

В следующем году закончится процесс интеграции, и офисы банка будут работать под брендом «Банк ЗЕНИТ».

- До завершения процесса интеграции все договоры продолжат действовать на тех же условиях до завершения их срока. Тарифная политика будет соответствовать лучшим рыночным предложениям как по ценовым характеристикам, так и по наполнению продуктов. После завершения интеграции Банка ЗЕНИТ Сочи офисы будут работать под брендом «Банк ЗЕНИТ». Мы готовы максимально подробно и аргументировано доводить до клиентов информацию о всех происходящих изменениях и оказывать консультационную поддержку.