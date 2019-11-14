Оголенная безответственность: родные пострадавшего от удара током ребенка в Туапсе просят наказать виновных

Это трагедия произошла 5 января 2018 года. Зимние каникулы в разгаре, погода отличная, потому 14-летний Саша Ряскин вышел во двор поиграть с друзьями.

- В тот день ребята вместе с моим сыном играли в прятки. Неподалеку от нашего дома есть заброшенная котельная. Она давно уже не функционирует. Дверей в здании давно нет, окна выбиты. Внутри много помещений, где дети и решили прятаться, - рассказывает «КП» - Кубань» мама мальчика Юлия Миносян. - Мой сын залез в ящик, который там стоял. Но, видимо, не заметил, что там не поддона. Оступившись, он упал в яму прямо на оголенные провода.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/743752" frameborder="0"></iframe> В Туапсе мальчик чудом выжил после удара током Видео: из личного архива семьи..

От сильнейшего удара током мальчик потерял сознание, о том, что произошло, он знает лишь со слов друзей, которые стали звать на помощь.

На крики прибежал машинист местного эксплуатационного локомотивного депо.

– Нашел я паренька в углублении шкафа, в том месте, откуда электрокабель уходит в землю, - рассказывал семье Павел Марченко. - Когда я стал светить ему в лицо, он еле заметно моргнул. Значит жив, слава Богу!

Мужчина нашел рубильник и обесточил помещение. Лишь после этого Павел осторожно вытащил подростка на поверхность и вызвал скорую. Мальчика забрали в больницу, однако его состояние было настолько тяжелым, что врачи решили сразу же перевезти его в Краснодарскую краевую больницу.

После случившегося мальчик перенес несколько операций. Фото: из личного архива семьи.

- Под лопаткой у него «вышел» ток - чудом было не задето сердце, - говорит Юлия. - У сына сильно пострадала голова, обожжено было лицо, шея. Ожоги были и на левой руке. Ему делали пересадку кожи - брали лоскуты с ноги.

Когда мальчик стал, казалось, идти на поправку, выяснилось, что появились другие проблемы. Подросток, который сразу после трагедии отлично видел, стал жаловаться на зрение.

- Мы снова прошли обследование, сдали все анализы – внутренние органы, к счастью, в порядке, но у нас аритмия сердца. Как нам сказал врач-реабилитолог, осложнений после электротравмы могут появиться в течение несколько лет, в полной мере она может проявить себя не сразу, - объясняет мама пострадавшего мальчика. - Офтальмолог поставил диагноз - катаракта обоих глаз и возможная ангиопатия сетчатки (нарушение работы кровеносной системы глаз - Авт.). Весной нам сделали операцию на правом глазу - заменили хрусталик, а позже прооперировали и левый глаз.

Матери мальчика удалось добиться возбуждения уголовного дела. Фото: из личного архива семьи.

Сейчас мальчик проходит период реабилитации, ему прописали медикаменты, рекомендовали два раза в год ездить в санаторий Горячего Ключа. Путевка для подростка стоит порядка 60 тысяч рублей, такую сумму семья потратить не может. А в мэрии, по словам матери мальчика, ей заявили: «Это ваши проблемы, мы благотворительностью не занимаемся». Все деньги уходят на лекарства и поездки в Краснодар к врачу.

- Что меня поражает, заброшенный объект находится рядом с жилыми домами и детской площадкой, но, несмотря на это, доступ к зданию не изолирован, нет предупреждающих табличек, свободный вход и провода под напряжением разбросаны. Как так? - недоумевает мама мальчика. - С трудом, но мне удалось добиться заключения, в котором указано, что моему ребенку причинен тяжкий вред здоровью, а не средний, как ранее утверждал туапсинский судмедэксперт. Лишь после этого, спустя два года, возбудили уголовное дело.

Правда, расследование начали по факту произошедшего, подозреваемых по делу пока нет.

- Еще идут разбирательства. Неясно, кто все-таки был ответственен за это здание - администрация, «Водоканал» или «НЭСК», - продолжает Юлия. - Я не хочу крови, добиваться реального срока для виновного не буду, но моему сыну еще не один год предстоит лечиться, мне важно, чтобы нам возместили траты на реабилитацию.