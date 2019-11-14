Оголенная безответственность: родные пострадавшего от удара током ребенка в Туапсе просят наказать виновных
Это трагедия произошла 5 января 2018 года. Зимние каникулы в разгаре, погода отличная, потому 14-летний Саша Ряскин вышел во двор поиграть с друзьями.
- В тот день ребята вместе с моим сыном играли в прятки. Неподалеку от нашего дома есть заброшенная котельная. Она давно уже не функционирует. Дверей в здании давно нет, окна выбиты. Внутри много помещений, где дети и решили прятаться, - рассказывает «КП» - Кубань» мама мальчика Юлия Миносян. - Мой сын залез в ящик, который там стоял. Но, видимо, не заметил, что там не поддона. Оступившись, он упал в яму прямо на оголенные провода.
В Туапсе мальчик чудом выжил после удара током Видео: из личного архива семьи..
От сильнейшего удара током мальчик потерял сознание, о том, что произошло, он знает лишь со слов друзей, которые стали звать на помощь.
На крики прибежал машинист местного эксплуатационного локомотивного депо.
– Нашел я паренька в углублении шкафа, в том месте, откуда электрокабель уходит в землю, - рассказывал семье Павел Марченко. - Когда я стал светить ему в лицо, он еле заметно моргнул. Значит жив, слава Богу!
Мужчина нашел рубильник и обесточил помещение. Лишь после этого Павел осторожно вытащил подростка на поверхность и вызвал скорую. Мальчика забрали в больницу, однако его состояние было настолько тяжелым, что врачи решили сразу же перевезти его в Краснодарскую краевую больницу.
После случившегося мальчик перенес несколько операций. Фото: из личного архива семьи.
- Под лопаткой у него «вышел» ток - чудом было не задето сердце, - говорит Юлия. - У сына сильно пострадала голова, обожжено было лицо, шея. Ожоги были и на левой руке. Ему делали пересадку кожи - брали лоскуты с ноги.
Когда мальчик стал, казалось, идти на поправку, выяснилось, что появились другие проблемы. Подросток, который сразу после трагедии отлично видел, стал жаловаться на зрение.
- Мы снова прошли обследование, сдали все анализы – внутренние органы, к счастью, в порядке, но у нас аритмия сердца. Как нам сказал врач-реабилитолог, осложнений после электротравмы могут появиться в течение несколько лет, в полной мере она может проявить себя не сразу, - объясняет мама пострадавшего мальчика. - Офтальмолог поставил диагноз - катаракта обоих глаз и возможная ангиопатия сетчатки (нарушение работы кровеносной системы глаз - Авт.). Весной нам сделали операцию на правом глазу - заменили хрусталик, а позже прооперировали и левый глаз.
Матери мальчика удалось добиться возбуждения уголовного дела. Фото: из личного архива семьи.
Сейчас мальчик проходит период реабилитации, ему прописали медикаменты, рекомендовали два раза в год ездить в санаторий Горячего Ключа. Путевка для подростка стоит порядка 60 тысяч рублей, такую сумму семья потратить не может. А в мэрии, по словам матери мальчика, ей заявили: «Это ваши проблемы, мы благотворительностью не занимаемся». Все деньги уходят на лекарства и поездки в Краснодар к врачу.
- Что меня поражает, заброшенный объект находится рядом с жилыми домами и детской площадкой, но, несмотря на это, доступ к зданию не изолирован, нет предупреждающих табличек, свободный вход и провода под напряжением разбросаны. Как так? - недоумевает мама мальчика. - С трудом, но мне удалось добиться заключения, в котором указано, что моему ребенку причинен тяжкий вред здоровью, а не средний, как ранее утверждал туапсинский судмедэксперт. Лишь после этого, спустя два года, возбудили уголовное дело.
Правда, расследование начали по факту произошедшего, подозреваемых по делу пока нет.
- Еще идут разбирательства. Неясно, кто все-таки был ответственен за это здание - администрация, «Водоканал» или «НЭСК», - продолжает Юлия. - Я не хочу крови, добиваться реального срока для виновного не буду, но моему сыну еще не один год предстоит лечиться, мне важно, чтобы нам возместили траты на реабилитацию.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»