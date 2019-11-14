За деньгами – в сварщики: На Кубани кадровый голод на рабочие профессии

Прошла волна повального стремления обязательно получить высшее образование. Юристы и экономисты уже не выпускаются в таком количестве. Сейчас молодежь изо всех сил пытается разбогатеть, открывая свой бизнес. Те, кто постарше, тоже пытаются найти свое место под солнцем.

Большинство из них в один голос говорят, что нормальную работу сейчас не найти. Все куплено, все хорошие места уже заняты и так далее.

Спешим вас расстроить – не там ищите! Действительно, в некоторых сферах (например, PR) конкуренция достигает 11-13 человек на место. Такое обилие желающих приводит к постепенному уменьшению зарплаты. Ведь всегда за порогом стоит очередь из людей, которые готовы работать за любую зарплату.

- В рабочих профессиях все иначе. Там настоящий кадровый голод! На одно предложение всего один-два кандидата, - заявляют аналитики компании HeadHunter. – В некоторых случаях даже конкуренции нет. И тут уже работники выбирают, на кого они хотят трудиться.

Такие сложности с кадрами вызывают постепенное увеличение зарплаты. Ведь нужно же как-то специалистов привлекать.

КОГО ИЩУТ

Сфера «Рабочий персонал» входит в пятерку востребованных. С начала года число таких предложений в регионе выросло на 11%, в Краснодаре – на 21%.

Работодатели приглашают на работу токарей, механиков, техников, наладчиков, кладовщиков, маляров, слесарей, электриков, фрезеровщиков. Ряд таких вакансий предполагает работу вахтовым методом в других регионах ЮФО, а также в ЦФО, на Дальнем Востоке, районах Крайнего Севера, Республике Беларусь.

КТО ИДЕТ РАБОТАТЬ

Понятно, что львиная доля всех соискателей мужчины – 92% – в возрасте от 26 до 35 лет.

- Причем из всех только половина имеет среднее специальное образование, еще 22% выпускники вузов, - отмечают эксперты. – Остальные сами научились.

СКОЛЬКО ПЛАТЯТ

Что касается уровня заработных плат для специалистов данной области, то, в среднем, токарю в Краснодаре предлагают около 62 200 рублей, слесарю – 38 600 рублей, электрику 35 000 рублей. Механики получают около 40 тысяч. Самые «дорогие» специалисты – сварщики. Месяц их работы оценивают в среднем в 66 тысяч рублей в месяц.

В то же время средняя зарплата по Краснодарскому краю сейчас 35 тысяч рублей с копейками. Такие деньги получают люди с высшим образованием, но бывает и меньше.

Поэтому если стоит выбор между экономистом и сварщиком, например, то сегодняшние реалии однозначно подсказывают ответ.