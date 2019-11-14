Записки дилетанта: Как я потушила лесной пожар

- Я буду на громкой «Ниве». Вы ее не пропустите, - так наметился мой напарник.

Ранним утром 13 ноября стою на остановке у поворота на станицу Новодмитриевскую Северского района Краснодарского края. Впереди едва угадываются пылающие вторую неделю горные склоны (или предвкушение собственной значимости только рождает этот пейзаж). Сегодня я - волонтер. И вот-вот экипированная до зубов команда получит нового бойца в моем лице. Пока все силы спасателей брошены в леса по соседству, в районе станицы Калужской с огнем воюют... два егеря и лесник.

Передо мной останавливается «Нива». Программист Костя за рулем — постоянный участник всех поисковых вылазок «Лиза Алерт». Но решил, что помощником нельзя быть частично.

- Я приехал год назад из Питера, - рассказывает пока мы едем к месту сбора с остальными участниками сегодняшнего марш-броска в лес. - Отец болеет раком. Мама одна не справляется. Пришлось мне перебираться к ним поближе.

Экипировка, по словам Макса, может быть лучше. Но рады той, что естьФото: Евгения ОСТРАЯ

Между делом Костя мастерит по найму компьютерные игры. Небольших заработков хватает на бытовые нужды и на бензин для «Нивы», которая как и он, участвует в поисках людей. А теперь, вот, везет на пожар.

В станице Калужской у дома егеря нас уже ждет синий джип с надписью «Добровольные лесные пожарные». Он, как и все содержимое фургона, куплено на средства грантов.

- От «Гринписа» в последний раз получали, - поясняет Макс Ребеченко, роясь в огромной сумке с куртками и брюками из негорючего материала, в поисках нужного мне размера.

Каждый день и в любое время суток он и его команда бесплатно спасает леса и поля.

Но на разговоры нет времени.

- Надевай подшлемник. Модничать тут не перед кем. Он спасет в случае высоких температур. А поверх него — шлем. Это если вдруг дерево упадет, - инструктирует Макс.

Дальше — рация, аптечка, ранец и маска. Тем, у кого такого набора нет — нечего делать в горящем лесу.

- Слушай, тут на днях глава Северского района бил в рынду, призывая населения спасать лес граблями и лопатами. Получается, это безответственно? - спрашиваю у главного.

- Я плохо отношусь к таким инициативам, - откровенно говорит Макс. - Огонь — это опасность. В калошах на босу ногу мы, может, и спасем лес, но потеряем людей.

На деньги от грантов добровольцы купили машину и "боевки"Фото: Евгения ОСТРАЯ

С таким набором «аксессуаров», действительно, чувствую себя более уверенно. Правда, мой бравый вид вызывает лишь усмешку егеря.

- Так там все потухло уже, ночью роса была, - рассаживает он нас — восьмерых волонтеров — в свой рабочий «уазик».

Опытный Макс на слово не верит.

- Нужно обойти кромку. Посмотреть, где тлеет.

До леса нужно еще добраться. По абсолютному бездорожью (браво, «уазику»!), мы едем около часа. Еще минут сорок — по самой его опушке.

- Думаете, кто поджигает? Люди. Те, кто пилил лес без разрешения, уничтожают улики тем самым, - говорит егерь Сергей, пока мы на его вездеходе ныряем по склонам.

Причиной пожаров считают человеческий факторФото: Евгения ОСТРАЯ

Правда, эта версия не выдерживает пока никакой критики, учитывая, что полыхает лес одновременно в разных точках Северского района Кубани. И это похоже уже на какой-то заговор с членовредительством.

По дороге выясняется, что от лесных пожаров в этих местах сильно отвыкли. Последний раз здесь горело лет 10 назад.

Выгружаемся. Под ногами, кажется, метровый слой листвы. Резные, игольчатые, круглые — отличная подпитка огню. Дыма не чувствуем. А егерь продолжает подтрунивать.

Трудно тушить лесной пожар на крутых склонахФото: Евгения ОСТРАЯ

- Вы куда пойдете-то? Определились? - спрашивает от у наименее осведомленной о маршруте - меня. - Там встретимся.

Макс, не обращая никакого внимания на язвительность проводника, распределяет орудия «боя».

Добровольцы выезжают на все природные пожары в Краснодарском краеФото: Евгения ОСТРАЯ

- Так, тебе — лопату, тебе — рюкзак, а тебе — грабли. Никто не идет пустым. Извините, ребят, у меня чудовищная память на имена.

У Макса есть позывной - Вива, у его постоянного и надежного напарника Сани - тоже.

Мы не обижаемся.

Себе на плечи Макс-Вива повесил ранец с водой. Заранее критично высказавшись о его эффективности, плеснул в него из ручья пару ковшей — на всякий случай.

Мне рацию все-таки не доверили. Иду на врага с граблями.

- Держись меня просто, - напряженно сказал главный и переложил дорогостоящее оборудование в свой карман.

Велено было не тушить листву, а отгребать листву до землиФото: Евгения ОСТРАЯ

Снимать каски в лесу нам категорически запретили. Деревья, говорит Макс, падают больно и внезапно.

- Не растягиваться, - дал команду главный и мы пошли искать пожар.

После сложных подъемов и спусков в глубь леса на горизонте показалось пламя. Егерь Сергей уже активно лупил по нему лопатой и уже не был столь самоуверен.

- Максим, дай мне пару ребят, там еще одна точка полыхнула, - сказал, как отрезал, и затерялся в дыму.

Без шлема в лес нас не пустил МаксФото: Евгения ОСТРАЯ

Взмокший от росы лес к утру снова высох и от тлеющих пеньков получил новый огненный заряд.

- Ребята, кто новенький, внимательно. Мы не пытаемся потушить пламя, а отгребаем от него сухую нетронутую листву. Это очень важно! Делаем так называемую минерализованную полосу, - дал инструктаж Макс.

По его словам, с этой задачей запросто бы справился бульдозер, но в горах — исключительно ручная работа.

Спустя час мы вшестером оградили пылающую листву от пока еще живого участка и двинулись по приказу Макса по кромке.

- Глазками, глазками смотрите. Оценивайте опасность тлеющих участков, но без фанатизма. Те, кто в кроссовках, не наступайте на угли.

К месту пожарищ нас доставил вездеход охотобществаФото: Евгения ОСТРАЯ

Так, кое-где цепляясь за отвесные склоны, мы прошли несколько километров по обугленной полосе. Иногда орудовали секирой и топором, отрубая путь кострищам. Егерь и двое из нашей команды двигались уже нам навстречу.

- Привал, - скомандовал Макс, - нам сообщают, что пожар в этом лесу мы потушили.

На днях в соцсетях он кинул клич, и жители края скинулись на перекус добровольцам. Бутербродами и водой мы были обеспечены в этот день.

Но пора двигаться дальше... Пока солнце не село.