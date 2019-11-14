Чтобы не разучиться двигаться, глотать, дышать маленькому Феде из Усть-Лабинска нужно дорогое лекарство

Этого светловолосого мальчика зовут Федя Милаев. В конце октября он отпраздновал свой четвертый день рождения. Для семьи это большая радость. Ведь врачи не верили, что малыш сможет дожить до двух лет.

- Когда он родился, все было хорошо. Волноваться мы начали к 3 месяцам, когда стало понятно, что малыш не опирается на ручки, плохо держит голову, - рассказывает «Живой Кубани» мама мальчика Мария. - Сначала Феде поставили слабый тонус. Он прошел курс лечения, однако ожидаемого результата не было. Затем снова новый диагноз и новое лечение.

Целый год родители Феди жили в неведении. Но все изменилось, когда врачи наконец-то нашли, в чем причина ухудшение состояние мальчика. Как оказалось, у ребенка спинальная мышечная атрофия (СМА) 1 типа. Это наследственное заболевание, при котором происходит нарушение функции нервных клеток спинного мозга, приводящее к прогрессивному развитию слабости мышц, их атрофии, и в итоге, обездвиживанию пациента.

Первые признаки патологии появляются очень рано - с первых дней жизни до 6 месяцев. Такие дети, как правило, очень плохо развиты в моторном плане: не ползают, не становятся на четвереньки, не сидят без поддержки, не ходят.

Вылечить болезнь пока нельзя, но можно облегчать состояние больных. Как говорят врачи, различными способами компенсировать проявления болезни. Сейчас состояние Феди тяжелое - он не сидит, не переворачивается, плохо держит голову. Семья Милаевых постоянно занимается с сыном - кроху водят на ЛФК, массажи, плавание.

НУЖНА ПОМОЩЬ!

Но, чтобы жить, Феде необходимо специальное лекарство - Спинраза. На первые четыре укола, которых хватит на три месяца, уже собрано 944 419 рублей. Осталось собрать еще 33 069 рублей. Следующий укол Феде нужно будет сделать через полгода.

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