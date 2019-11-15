На Кубани и в Майкопе ищут родственников бойцов, захороненных в Башкирии

В страшные годы Великой Отечественной войны на территории Башкортостана располагались эвакуационные госпитали. С фронта сюда привозили раненых солдат, многих из них спасти не удалось, некоторые умирали еще на пути. Хоронили бойцов на братских кладбищах.

Один из таких госпиталей находился в селе Шафраново Альшеевского района республики. Здесь захоронены как минимум 352 бойца из разных уголков Советского Союза, память о которых хранят местные жители.

Братское кладбище села Шафраново, где покоятся бойцы из Краснодарского края

- Старожилы рассказывали, что были страшные дни, когда в могилу опускали от 15 до 15 солдат, - местный краевед Наиль Давлетов.

По его словам мемориал для односельчан – святое место и ухаживают за ним не только в памятные даты. Жители Шафранова сами собрали деньги и установили звезду-основание для Вечного огня. К 75-й годовщине Великой Победы власти пообещали поменять все 352 надгробья и установить мраморные плиты.

Провели шафрановцы и большую работу с архивами, запросили данные о захороненных здесь в ведомствах и приступили к поискам их родственников. Теперь Наиль Давлетов хочет собрать потомков победителей в Шафранове 9 мая 2020 года.

- У нас курортный поселок, есть санаторий. Уверен, что с размещением вопрос решим. Мы приглашаем родственников военнослужащих, которые захоронены здесь, приехать в село Шафраново и почтить память своих дедов, прадедов, - говорит краевед.

Согласно архивным данным, в селе Шафраново покоятся пять бойцов из Краснодарского края и один из Майкопа. Вот их имена:

Георгий Павлович Деточка, сержант, умер 12.04.1944. Призван из г. Майкоп, улица Крестьянская, 249

Ильинов Алексей Александрович, сержант, 1918 - 3.08.1943. Призван из Ладожского района, хутор Орлов.

Лунякин (Луняка) Иван Михайлович, красноармеец, 1917 - 1.03.1945. Призван из Новоминского района, станица Копанская (?).

Сенченко Иван Николаевич, 1904 - 20.05.1943. Призван из г. Новороссийск, пер. Крутой, 10. Жена Анна Сенченко.

Савченко Николай Акимович, 1923 – 5.08.1943. Призван из Крымского района, станица Крымская

Чеченов Николай Осипович, старший сержант, умер 10.06.1943. Призван из Новокубанского района, село Красная Поляна

Штерхун Матвей Гаврилович, сержант, 1907 - 28.02.1944. Призван из станицы Пашковской, улица Кирова, 9.

Если вы увидели родную фамилию, позвоните Наилю Давлетову по тел. +7-903-802-16-44 или в редакцию «КП-Краснодар» по номеру 8(861)992-7-992.