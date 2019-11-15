Прелести звучания «золотого возраста»

Сегодня многие люди, достигая пенсионного возраста, считают, что активная часть жизни уже позади, а впереди наступают серые будни без ярких эмоций, ограничивающиеся просмотром телевизора, да редкими встречами с детьми и внуками. Но все зависит лишь от точки зрения самого человека! Ведь наоборот – наконец, можно в полной мере насладиться приятными домашними хлопотами, заняться тем, что все время откладывали на потом, когда «пенсия придет».

К сожалению, часто этот «золотой возраст» сочетается с проблемами со здоровьем. Проблемы, которые в молодом организме воспринимались как мелочи, становятся действительно проблемами. Снижение слуха зачастую является одним из неприятных спутников этого умиротворенного времени жизни. Многие просто мирятся с этой проблемой, вынуждая родных привыкать к тому, что теперь мама/папа хуже слышит, что телевизор теперь слышно и соседям.

- Слух, наравне со зрением, является одним из основных органов чувств человека, через которые он получает информацию. Со своей стороны, мы всегда будем стараться предложить и сделать максимально возможное, чтобы каждый, кто обратился к нам за помощью, вернул себе радость общения! – говорит директор Аудиоклиника - Денис Бабенко. - Компании Аудиоклиника в этом году исполнилось 11 лет. Самое ценное наше достижение - это улыбки, а часто и слезы счастья наших клиентов от ощущений возвращения возможности слышать! На сегодняшний день почти половина новых клиентов Аудиоклиники приходят к нам по рекомендациям от наших постоянных. Это очень высокая оценка нашей работы, за что мы бесконечно всем благодарны.

Действительно, проблема со слухом на сегодняшний день легко решается, и вернуть полноценную радость общения вовсе не тяжело. Первым шагом на пути к решению проблем со слухом является признание самого недуга. Обычная диагностика, занимающая 10-15 минут, покажет, есть ли на самом деле отклонения от нормы. А в случае если все же слуховому нерву необходима помощь, то на сегодняшний день можно подобрать массу вариантов именно «вашего» помощника - миниатюрного, практически невидимого слухового аппарата.

Весь ноябрь в Аудиоклиника Специальное предложение: при покупке двух слуховых аппаратов скидка на второй 50%

Многих пугает стоимость этих устройств, действительно, цены на слуховые аппараты могут достигать нескольких десятков тысяч рублей. С другой стороны, наши новоявленные пенсионеры могут купить за сотню тысяч рублей какой-нибудь набор посуды или пылесос, который будет использоваться ими далеко не каждый день, а вот в отношении восстановления собственного слуха (того, чем они пользуются ежедневно с утра до вечера) часто можно услышать: «Мне достаточно самого дешевого!» Многие даже убивают свои остатки слуха китайскими усилителями звуков, купленными через ТВ-рекламу за тысячу рублей.

- У нас широчайшая линейка слуховых аппаратов: Siemens, Phonak, Widex, Resound, Audifon, Unitron, Bernafon. Это позволяет выбрать именно тот, который больше понравится по звучанию, по весу, по ощущениям, - говорят в Аудиоклинике. – Поскольку на покупке слухового аппарата дело не заканчивается и ему нужны средства по уходу, мы ввели за правило - каждому покупателю слухового аппарата мы дарим сервисный набор, который включает в себя все необходимое по уходу за слуховым аппаратом на первые месяцы эксплуатации, а также магнит-инструкцию, чтобы легко было запомнить порядок действий.

Слышать полноценно - это возможность участвовать не только в жизни общества, но и в своей собственной! Не хочется, чтобы наши любимые мамы и папы теряли даже «тонкие нотки» этого «золотого возраста», они заслужили радоваться не только телевизионным передачам, но и слышать смех и первые слова своих правнуков.

Аудиоклиника предлагает беспроцентную рассрочку, пробное ношение, а так же специальные цены для пенсионеров.

Двумя ушами мы всегда слышим лучше.

Весь ноябрь в Аудиоклиника Специальное предложение: при покупке двух слуховых аппаратов скидка на второй 50%.

Телефон для связи: (861) 213-92-70, г. Краснодар, ул. Красная, 124б, оф. 503

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