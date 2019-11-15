2019-11-15T10:31:45+03:00
Общество

Все больше людей хотят жить в Южной Озереевке

За последние три года оно выросло на 15%, в округе проживает уже более 5 тысяч жителей
Иван ЕГОРОВ
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Южная ОзереевкаЮжная Озереевка
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Население Глебовского сельского округа, в который входит Южная Озереевка, за последние три года выросло на 15%, в округе в округе проживает уже более 5 тыс. жителей.

В Южной Озереевке состоялась рабочая встреча руководства администрации м.о. г.Новороссийск с жителями с.о. Глебовское по вопросам социального развития округа. По словам главы Новороссийского района В. Чумака, из 143 садоводств по Новороссийскому району 53 расположены в Глебовском округе, и в более чем 30 из них люди живут круглый год. Особенно много людей в Южной Озереевке летом. Хотя поселок не относится к курортной зоне, многие отдыхающие приезжают сюда в мае и уезжают в октябре.

В ближайших планах в сотрудничестве местной администрации и КТК – строительство Культурно-эстетического центра для детей и молодежи

В ближайших планах в сотрудничестве местной администрации и КТК – строительство Культурно-эстетического центра для детей и молодежи

Несмотря на появляющийся временами запах инертных газов от загружающихся в море танкеров, жителей, как показывает беспристрастная статистика, он не отпугивает, а скорее наоборот - многие хотят жить в Южной Озереевке. «Поселок и округ разрастаются, фиксируется постоянный прирост отдыхающих и населения на ПМЖ», сообщила во время совещания глава Глебовского с.о. Елена Кучера. Не прекращается строительство жилья, свободной муниципальной земли не практически не осталось – все выкуплено в частную собственность.

Как следствие – серьезно увеличивается нагрузка на социальную инфраструктуру.

Одна из основных проблем − качественное медицинское обслуживание. В настоящее время в округе работают 4 фельдшерско-акушерских пункта , большинство из которых построены еще в 70-х годах прошлого века. По своему оснащению и оборудованию они уже не отвечает современным требованиям, и существует потребность в современных медицинских учреждениях, где жители могли бы получить квалифицированную помощь.. В бюджете района средств на строительство к новых ФАП и офиса врача общей практики нет и ближайшее время не предвидится. С просьбой о поддержке обратились к давнему социальному партнеру – Каспийскому трубопроводному консорциуму, где нашли понимание. Есть предпосылки, что необходимые средства КТК начнет выделять уже в 2020 году.

С учетом «демографического скачка» в поселениях Глебовского сельского округа, есть потребность и в строительстве нового корпуса школы, дополнительных спортивных и детских площадок.

«Когда был построен детский сад на 160 мест, все волновались, а хватит ли детей, чтобы заполнить группы. Сейчас в сад ходит 360 малышей − родители привозят сюда своих чад за 20 км из Новороссийска, потому что садик Южной Озереевки был признан лучшим среди детских садов не только Краснодарского края, но и по всей России», - заявил депутат городской Думы Владимир Мхитарян.

В ближайших планах в сотрудничестве местной администрации и КТК – строительство Культурно-эстетического центра для детей и молодежи (КЭЦДМ). В Глебовском сельском округе проживает более 900 детей, 27% населения моложе 18 лет. Проблема досуга стоит очень остро, родители вынуждены возить детей в художественные кружки за несколько десятков километров в Новороссийск.

На встрече с жителями поселка заместитель генерального директора КТК Михаил Гришанков

На встрече с жителями поселка заместитель генерального директора КТК Михаил Гришанков

На встрече с жителями поселка заместитель генерального директора КТК Михаил Гришанков пообещал: в начале 2020 году будет проведен тендер на проектирование КЭЦДМ, и не позже конца 2021 года он будет построен. «Наша задача – построить Культурно-эстетический центр таким же красивым, как детский сад, −сказал Гришанков. − В Центр нужно будет привлечь очень квалифицированных педагогов самого разного профиля. От этого будет зависеть, какое развитие получат дети и подростки».

На встрече обсуждалось строительство в Глебовском округе полноформатного футбольного поля, приобретение генаторов для бесперебойного электроснабжения социальных объектов, строительство очистных сооружений и многое другое.. Администрации Глебовского округа и Новороссийского района разработают проект комплексного благоустройства округа. А депутат городской Думы Владимир Мхитарян пообещал сделать все, чтобы набережная в Южной Озереевке была не хуже, чем в Геленджике.

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