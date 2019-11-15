Красноярский «Енисей-СТМ» проведет в Краснодаре три матча еврокубка по регби

Большое регби возвращается на Кубань. У краснодарских любителей этого спорта есть возможность поддержать российскую команду в матчах против клубов из Англии, Уэльса и Франции.

Десятикратный чемпион России по регби «Енисей-СТМ» из Красноярска начинает свой путь в Европейском Кубке Вызова – втором по значимости турнире континента. Свои домашние матчи сибиряки проведут на стадионе «Кубань». Порадовать себя регби можно бесплатно – вход на игры свободный, нужно захватить лишь теплые вещи или плед.

Стадион "Кубань" готовится принять матчи еврокубка

Первый матч состоится в Краснодаре 15 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени. Соперник «Енисея-СТМ» - английский клуб «Вустер Уорриорс».

Это постоянный участник еврокубков – Кубка чемпионов и Кубка Вызова. Хотя прошлый сезон «воинам» не совсем удался. В чемпионате Англии они финишировали 10-ми, в английском кубке добрались до полуфинала, а в Кубке Вызова завершили путь в четвертьфинале. Тем не менее, «Вустер Уорриорз» явный претендент на первое место в группе.

В текущем чемпионате Англии «Вустер Уорриорз» идет восьмым, после 4 туров имея 2 победы и 2 поражения.

А 22 ноября в Краснодар приедет валлийский «Драгонс», этот матч начнется в 18:00. Заключительный матч на стадионе «Кубань» пройдет 9 декабря, в этот день «Енисей-СТМ» сразится с французским «Кастром» - начало в 16:30.

Регбисты сибирской команды готовились к матчам Кубка Вызова в Крымске, где проверили новичков, подтянули физику, отработали некоторые комбинации защиты и атаки.

В числе приглашенных на сбор, помимо игроков, завоевавших титул чемпионов России, пока сплошь иностранные регбисты. Это южно-африканцы Бассон (на его счету более 10 матчей за сборную ЮАР и 3 попытки в составе Спрингбокс), Дауври, ванн дер Вестхюйзен, а также фиджиец Браун и несколько других отличных исполнителей из той же Южной Африки и Новой Зеландии.