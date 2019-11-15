Если гальку не убрать, птицы и рыба погибнут: жители Новороссийска с ведрами и лопатами вышли расчищать проран в Суджукской лагуне

Экологи и активисты Новороссийска обеспокоены состоянием Суджукской лагуны - памятника природы, где растут редкие растения, гнездятся более 100 видов птиц, двадцать из которых - занесены в Красную книгу. Дело в том, что проран (часть русла реки, которая соединяет озеро Соленое с Черным море) оказался засыпан галькой. Камни нанесло сюда ветрами. Из-за этого мальки рыбы из озера не могут попасть в море, а перелетным птицам, которые обычно прибывают в Суджукскую лагуну на зимовку, нечем будет питаться. Местные жители не раз обращались и к новороссийским чиновникам, и в минприроды, чтобы там обратили внимание на сложившуюся ситуацию и расчистили проран, который занесло еще весной. Но работы на этом участке так и не начались. Поэтому несколько жителей Новороссийска взяли ведра и лопаты и сами решили открыть проран.

Новороссийцы вышли с ведрами и лопатами, чтобы расчистить проран. Фото: соцсети

- Своими силами мы за несколько часов всю гальку не уберем, но ничего, будем работать несколько дней, пока не спасем проран, - говорит одна из активисток по имени Елена.

Правда, перед тем, как начать работы, активисты написали жалобу в природоохранную прокуратуру.

- Проверку по жалобе уже начали, ее ведет Азово-Черноморская природоохранная прокуратура, - пояснил сайту «КП»-Кубань» старший помощник прокурора Кубани Антон Лопатин. – Это дело находится на контроле у прокурора Краснодарского края!

Сама же Суджукская лагуна – памятник природы регионального значения. В администрации Новороссийска сообщили, что проведение каких-либо работ по содержанию участка невозможно без проведения исследования и разработки проекта.

Проран занесло крупной галькой. Фото: соцсети

- Государственный контроль в области охраны окружающей среды и обеспечения сохранения биоразнообразия на территории природного памятника регионального значения осуществляет Министерство природных ресурсов Краснодарского края, - говорится в официальном заявлении мэрии города-героя. - Озеро Соленое, входящее в состав особо охраняемого памятника природы, соединяется с морем прораном, который является не обособленным водным объектом. Он связывает между собой федеральный объект Черное море и региональный памятник природы озеро Соленое. Проведение каких-либо работ его по содержанию не возможно без проведения исследования, разработки проекта и прохождения Государственной экологической экспертизы. Согласно «Водного кодекса» РФ за все незаконные работы полагается административный штраф - от тысячи до тысячи до 50 000 рублей. Так как это объект регионального значения и входит в границы особо охраняемых памятников природы, выполняться это должно по заказу Министерства природных ресурсов, за счет краевого бюджета. По информации министерства природных ресурсов состояние прорана удовлетворительное.

Даже на картах видно, что вода не уходит в море из канала

А вот экологи говорят об обратном.

- Насколько мне известно, проводить какие-либо работы с помощью специальной техники без соответствующего разрешения нельзя. Но местные не пригнали бульдозер, не приехали на машинах. Они пришли с ведрами и вручную собирали гальку, редкие виды растений не уничтожали. На мой взгляд, тут нет никакого нарушения, - говорит член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко. – А открывать проран необходимо! Об этом даже говорится в заключении биологической станции, которая проводила экспертизу. Открытый проран – это очень важно для нереста рыбы. Она не может выйти из озера в море, пока этот канал зарыт галькой. Чтобы провести работы на территории памятника природы, необходимо очень много разрешительных документов. Но если это не сделать сейчас, это может нанести вред птицам и рыбе. На Суджукскую лагуну прилетают зимовать птицы, в том числе и те, которые занесены в Красную книгу. Всего же больше 100 видов пернатых гнездятся в этих края, 20 их них – краснокнижные. Сюда на зимовку прилетают: гагара чернозобая, пеликан кудрявый, большая белая цапля, краснозобая казарка, редкий для региона вид песочника исландского, черноголовая чайка, черноголовый хохотун, морской голубок и другие. В лагуне они останавливаются, потому чтобы тут идеальные условия для зимовки – нет сильных ветров, есть тростниковые заросли и пища. Если не открыть проран, птицам нечего будет есть, и популяция рыбы может сократиться.

Это фото сделано несколько лет назад. Именно так должен выглядеть канал - вода из озера уходит в море. Фото: соцсети

КОММЕНТАРИЙ МИНПРИРОДЫ

Написали заявление в полицию

- Суджукская лагуна является памятником природы регионального значения и соединена с Черным морем каналом (прораном), который при штормах различной интенсивности и направленности открывается или перекрывается перемещаемыми донными отложениями, что является периодически повторяющимся естественном процессом, благодаря которому поддерживается водообмен и увеличивается количество микроорганизмов обитающих в грунте и необходимых для питания рыб, - прокомментировали сайту «КП»-Кубань» в министерстве природных ресурсов Краснодарского края. - Согласно паспорту объекта в границах памятника природы запрещено проведение всех видов мелиоративных и гидротехнических работ (в том числе по расчистке прорана) приводящих к изменению структуры и гидрологического режима лагуны. Вместе с тем, в ночь на 14 ноября неизвестными лицами проран, соединяющий Суджукскую лагуну с Черным морем, был открыт. Данные действия являются нарушением действующего законодательства, как в области водных отношений, так и в области охраны окружающей среды. Они не учитывают изменение гидрологического режима лагуны и возможный ущерб, который может быть нанесен водным биологическим ресурсам и всему природному комплексу Суджукской лагуны в целом. По данному факту министерством направлено заявление в полицию Новороссийска с целью установления лиц, причастных к вышеуказанному правонарушению.