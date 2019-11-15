«Сомнений и надежд нет. Даша мертва»: Родители 16-летней школьницы, убитой по пути домой, объявили о похоронах дочери

Панихида по 16-летней школьнице из Майкопа - Даше Шопиной - состоится завтра, 16 ноября. Об этом со своей страницы в соцсетях обратился отец девочки Андрей Шопин.

- В 12.30 в Михайловском храме по улице Титова (между улицами Пионерская и Гайдара), - написал он.

Надо сказать, результаты экспертизы о причинах смерти школьницы и на наличие следов сексуального насилия пока не озвучены. Однако то, что найденная в завалах строительного мусора у реки - Даша, сомнений у родных больше не вызывает.

- Было ясно с самого начала, что нашли мы именно ее, - заявил "КП" - Кубань" глава СК по республике Адыгея Александр Глущенко. - Она была узнаваема даже по фото.

Между тем, в лицее №34 в Майкопе, где училась девочка, до последнего не верили в ее гибель и даже не вычеркивали из списков учащихся. Не было и фотографии Даши в черной рамке.

- Мы, как и родители, ждем результатов экспертиз, - ответил "КП" - Кубань" директор Олег Франко сразу после заявления следователей о задержании убийцы и последовавшей за этим находке тела.

Однако сегодня, 15 ноября, на сайте Дашиного лицея появилась скорбная запись:

- ТРАГЕДИЯ! Наша ученица погибла...

Именно отсюда Даша отправилась в тот злосчастный день, 24 мая, домой. Но больше живой ее уже никто из близких не видел.

- Сейчас говорят, что она пошла на берег реки Белой, чтобы расстраиваться по поводу оценок. Все это бредни! Она шла домой. Как делала это сотни раз. Она живет там недалеко, - пояснил директор лицея. - Это был вполне самодостаточный ребенок - интроверт, которому интереснее было почитать книгу, чем сплетничать со сверстниками. В тот день, 24 мая, у нас была репетиция последнего звонка. Она пела с нами песню, а потом пошла домой покушать и на тренировку.

Даша была младшей дочерью в семье преподавателей Адыгейского университета - Ирины и Андрея Шопиных.

- Андрей - мой однокурсник, а Ирина Викторовна преподавала у меня, - продолжает Олег Франко. - Все три их дочки учились у нас. Все отличницы. Старшая закончила школу с золотой медалью и учится сейчас в Питере. Для нас всех здесь, в Майкопе, трагедия с Дашей - личная беда.

И это, действительно, так. Объявлениями о пропаже Даши было оклеено каждое дерево в Майкопе. Жители города прошерстили каждый уголок. И вряд ли тайна исчезновения ребенка когда-нибудь раскрылась, если бы в поле зрения правоохранителей не попал бывший заключенный 47-летний Андрей Курников.

В марте 2012 году он вышел из тюрьмы, отсидев 13 лет за убийство женщины и кражу. Его первую жертву правоохранители обнаружили голой на берегу реки Белой в Адыгее, однако тогда доказать изнасилование не удалось. Кроме того, Курников не досидел 1,5 года до конца срока - умудрился добиться условно-досрочного освобождения.

После этого, как удалось узнать «КП» - Кубань», он трижды привлекался по административке за мелкое хулиганство - пьяным ругался в общественном месте.

При обыске у подозреваемого было найдено 9 мобильников, один из которых принадлежал Даше. Однако Курников всячески отрицал свою принадлежность к исчезновению девочки. Он утверждал, что телефон нашел в парке (там Дашу в последний раз запечатлели камеры видеонаблюдения) и решил взять себе.

Спустя некоторое время он все-таки признался в убийстве Даши и указал место ее захоронения. Но по-прежнему отрицает, что перед смертью насиловал девочку.

В тот же день, 5 ноября, тело Даши достали из-под завалов строительного мусора (его сгружают для берегоукрепления) у реки Белой. Правоохранителям вместе со спасателями и волонтерами пришлось вручную разгребать тонны отходов. Из одежды на девочке была одна блузка, а рядом - захоронены вещи.

- Вещи Дашеньки. Сомнений нет. А значит, "моя радость" больше не вернется, - написал в тот вечер отец школьницы.

Кстати, Курникова задержалив поселке Тульском Майкопского района Адыгеи, где он жил вместе с сожительницей. Он не менял образа жизни после того, как совершил преступление, и был абсолютно уверен, что его не найдут.

Семьи и детей у него было, как и постоянной работы, собирал металлолом - этим и зарабатывал. Сам подозреваемый сейчас уводит правоохранителей от обвинений в изнасиловании. На данный момент ему вменяются убийство с разбоем. Однако СК ждет результатов экспертиз. Возможно, уголовное дело будет переквалифицировано.

Предварительно, Даша погибла от удара в висок.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Отец пропавшей в Майкопе 16-летней Даши Шопиной обратился к ней через соцсети

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