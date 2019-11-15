Вопросы реформирования контроля и надзора обсудили в Ростове

Вопросы реформирования контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации являются основными для бизнеса в реализации экономической политики государства. Учитывая важную роль предпринимательства в развитии экономики как Краснодарского края, так и всей страны в целом, государственная политика в этой области должна быть направлена на обеспечение благоприятных условий для ведения бизнеса. А именно на сокращение административной нагрузки на бизнес. Избыточные требования контрольно-надзорных органов являются проблемой для предпринимателей.

Существующее положение дел стало предметом многочисленных обсуждений на совещаниях, круглых столах и конференциях. В одном из ключевых мероприятий по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля в Российской Федерации принял участие Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик.

Расширенное совещание временной комиссии Совета Федерации прошло в г. Ростове - на - Дону. В обсуждении законопроекта о государственном и муниципальном контроле участвовали председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, замминистра экономразвития Савва Шипов, члены Совета Федерации, в том числе от Краснодарского края Владимир Бекетов и Алексей Кондратенко. В числе участников также были руководители органов власти, уполномоченные по защите прав предпринимателей субъектов РФ, входящих в пределы Южного федерального округа.

В начале встречи с докладом по вопросу состояния контрольно-надзорной деятельности выступил заместитель губернатора Ростовской области Александр Изотов. Он подчеркнул необходимость реформирования данной сферы, поскольку административная нагрузка на бизнес стала существенным препятствием для его экономического развития.

Затем заместитель министра экономического развития Российской Федерации Савва Шипов подробно рассказал о содержании проекта федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Он озвучил ключевые направления документа и предложил участникам расширенного совещания внести свои предложения и замечания. Обсуждение нового законопроекта проходило в формате дискуссии.

В своем выступлении Игорь Якимчик отметил, что необходимо сократить сроки прохождения процедур по принятию данного законопроекта, ведь его скорейшего принятия ждут многие. В качестве примера он привел зарубежный опыт в частности, положительную инициативу Казахстана по расширению полномочий органов прокуратуры в части надзорной деятельности за контрольными органами власти.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае также обратил внимание присутствующих на важные моменты документа, требующие дальнейшей доработки. Он отметил необходимость дальнейшей переориентации контрольно-надзорных органов на профилактику нарушений. В этом направлении уже были разработаны и сформированы при участии бизнеса некоторые дополнения в статьи законопроекта.

Кроме того, Игорь Якимчик озвучил статьи документа, в которые необходимо внести коррективы. В частности, проект Федерального закона декларирует, что убытки, понесенные контролируемым лицом в результате неправомерного решения или действия (бездействия) контрольно-надзорного органа или должностного лица при осуществлении государственного или муниципального контроля, подлежат возмещению. Однако механизм возмещения таких убытков контрольно-надзорным органов в законе не прописан. И это необходимо исправить во избежание дальнейших разночтений документа и, как следствие, роста числа нарушений, связанных с контрольно-надзорной деятельностью.

Кроме того, в проекте Федерального закона отсутвует понятие «презумпции добросовестности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей», регламентированное статьей 3 294-ФЗ. В новой редакции указанный принцип подменяется толкованием «всех сомнений в нарушении обязательных требований» в пользу контролируемого лица. А значит, ослабления административного давления на местах предпринимателям ждать не приходится.

Также в проекте закона не допускается установление ключевых показателей видов контроля, основанных на количестве проведенных контрольно-надзорных и профилактических мероприятий, количестве выявленных нарушений и количестве контролируемых лиц, привлеченных к ответственности. При этом в перечень запрещенных показателей не включены количество и сумма наложенных штрафов. Игорь Якимчик подчеркнул, что необходимо добавить в часть 4 статьи 15 проекта Федерального закона, количество и сумму наложенных штрафов и иных наказаний.

Уполномоченный также подчеркнул, что законопроект предусматривает предупреждение и пресечение причинения вреда жизни, здоровью граждан, нравственности, правам и законным интересам граждан и организаций и иным охраняемым законом ценностям.

Однако в действующем законодательстве само понятие этих «ценностей» не определено. Использование столь широкой категории делает применение положений проекта Федерального закона непредсказуемым и рискованным для всех подконтрольных субъектов. И прежде всего из-за возможности произвольного и субъективного толкования содержания таких охраняемых законом ценностей (например, «нравственности») должностными лицами контрольно-надзорных органов, непредсказуемости судебной практики.

При этом в законодательстве отсутствует и термин «обязательные требования» – предполагается, что это будет сформулировано в проекте ФЗ «Об обязательных требованиях». Все предложения и замечания были зафиксированы для дальнейшей доработки документа.

В рамках проведенного заседания участники встречи также обсудили системные проблемы контрольно-надзорной деятельности при осуществлении государственного и муниципального контроля.