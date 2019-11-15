Диспансеризация: ранняя диагностика выгодна и человеку, и государству

Сейчас к каждой возрастной группе пациентов свой подход при проведении диспансеризации, который позволяет выявить возраст-ассоциированные или возраст-зависимые заболевания.

Диспансеризация в Краснодарском крае проводится с 2013 года. Сейчас к ней приковано очень большое внимание. Если раньше о ней слышали лишь некоторые люди, завсегдатаи больничных коридоров, то теперь едва ли не каждый знает о том, в каком году нужно явиться на осмотр.

- Делается это для того, чтобы здоровье людей было под их контролем, чтобы выявлять на ранних стадиях различные заболевания, либо факторы риска их развития, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» заместитель главного врача по организационно-методической работе ГБУЗ «Центр медицинской профилактики» Министерства здравоохранения Краснодарского края Андрей Сахаров. – Диспансеризация проводится с 18 лет. Вплоть до 39 лет – раз в три года, а потом каждый год.

Врачи и исследования подобраны таким образом, чтобы охватить весь спектр возможных заболеваний. Дело в том, что основная доля обращений к врачам приходится на хронические неинфекционные заболевания. Они составляют 75-80% от всех недугов, диагностируемых у населения, подчеркивают спикеры.

ПОЧЕМУ НУЖНО ПРОХОДИТЬ

- Обследование и своевременная забота о своем здоровье – это то, что выгодно всем. Ведь лечение на поздних стадиях заболевания требует куда более серьезных финансовых вливаний, чем та же профилактика. Для человека запоздалое лечение – это серьезные страдания и снижение качества жизни. И опять же финансовые затраты на лекарства, - поясняет начальник отдела организации информационного сопровождения застрахованных лиц Краснодарского филиала ООО «АльфаСтрахование-ОМС» Игорь Немчинов.

При возникновении вопросов вы можете обратиться по телефону единого информационного центра 8-800-555-10-01

Отрадно, что жителям Краснодарского края не нужно лишний раз напоминать о необходимости заботы о своем здоровье. План по диспансеризации перевыполняется из года в год.

- На Кубани нам нужно проверить состояние здоровья примерно у миллиона человек за год. Это примерно треть от трудоспособного населения, - отмечает Андрей Сахаров.

ПИСЬМА И СМС

Сейчас о диспансеризации и необходимости ее пройти знают даже те, кто поликлиники вообще не посещает. Сегодня страховые медицинские компании отправляют СМС и шлют письма.

- Почему пользуемся обычной почтой? Дело в том, что пожилые люди по-прежнему доверяют письмам и привыкли проходить диспансеризацию раз в три года, хотя им положен ежегодный осмотр. Для них и делаем почтовую рассылку, - поясняет Игорь Немчинов.

ПОЛОЖЕН ВЫХОДНОЙ

Мы привыкли жить в режиме нон-стоп. Мало отпусков, мало выходных. Работа, работа и еще раз работа. Если вы боитесь отпроситься на осмотр к врачу, то помните, что закон на вашей стороне. В частности, работодатель по закону обязан отпустить на диспансеризацию своего сотрудника.

- В порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, работники имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка, а работники предпенсионного возраста - на освобождение от работы на два рабочих дня, - рассказывает Игорь Немчинов.

ЕСЛИ НАШЛИ ЗАБОЛЕВАНИЕ

Диспансеризация состоит из двух этапов. Первый – это осмотр, основные анализы и постановка чаще всего предварительного диагноза. Если у пациента нашли какое-либо отклонение в здоровье, то его направляют на второй этап для уточнения диагноза.

Сегодня страховые медицинские компании отправляют СМС и шлют письма.

- Там уже работают специалисты узкого профиля, - Игорь Немчинов. – Если у врача очередь из пациентов, то по закону пациента обязаны принять в течение 14 дней. Это касается и любых других обращений к врачам. Если речь идет о подозрении на онкологию, то по новым правилам, пациента обязаны принять в течение пяти дней.

В заключение хочется еще раз напомнить, чем раньше выявлено заболевание, тем проще его лечить.

При возникновении вопросов вы можете обратиться по телефону единого информационного центра 8-800-555-10-01, через «АльфаФон» в своей поликлинике. Также это можно сделать на сайте www.alfastrahoms.ru или прийти в офис страховой компании. А можете лично поговорить с дежурным страховым представителем в поликлинике или больнице(график дежурств представителей размещен на сайте компании)

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