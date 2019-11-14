07 ноября 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ для подписчиков

«В новый год с любимой газетой и новым телевизором!»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения акции «В новый год с любимой газетой и новым телевизором!» среди подписчиков газеты «Комсомольская правда».

Организатор акции - Краснодарский филиал АО «Издательский дом «Комсомольская правда».

Место нахождения Организатора: 350000, г. Краснодар, ул. Октябрьская, 72

Территория проведения Акции: Краснодарский край и республика Адыгея.

1.4 Официальный сайт Организатора - www.kp.ru

1.5 Сроки проведения Акции: с «07» ноября 2019 г. по «31» января 2020 г.

1.6 Акция не является лотереей или иной основанной на риске азартной игрой.

1.7 Призовой фонд:

- главный подарок: телевизор – 1 шт., а также денежный подарок в сумме 3172 рубля;

- сувениры от ИД «Комсомольская правда» в количестве 9 штук.

1.8 Призовой фонд формируется за счет Организатора акции.

2. УСЛОВИЯ АКЦИИ

2.1 К участию в Акции допускаются лица старше 18 лет, жители Краснодарского края и республики Адыгея. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, аффилированным лицам, членам семей таких работников и представителей, а также работникам и представителям любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или проведению Акции. В Акции запрещается участвовать лицам, лишенным свободы по приговору суда и отбывающим наказание в специальных учреждениях.

2.2 Лица, несоответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам акции, не имеют права на получение призов Акции.

2.3 Высылая материалы, указанные в п. 2.6. настоящего Положения, для участия в Акции, Участники акции соглашаются с условиями настоящего Положения, соглашаются на использование Организатором их имени, фамилии, интервью с ними для рекламных целей и создание с их участием рекламных и иных промо материалов, а также с тем, что исключительные имущественные права на их изображения переходят к Организатору акции без дополнительного письменного согласия Участников акции и без выплаты им какого-либо вознаграждения на весь срок действия таких прав.

2.4 Организатор акции вправе использовать имя, фамилию, личное изображение Участников акции по своему усмотрению, в том числе, в рекламных целях и, как это указано выше, без дополнительного согласия Участников акции и без выплаты им какого-либо вознаграждения.

2.5 Организатор акции вправе осуществлять сбор и хранение персональных данных Участников акции, необходимых для целей проведения Акции.

2.6 Участникам акции необходимо до 25.12.2019 г. оформить подписку по любому индексу на газету "Комсомольская правда" на первое полугодие 2020 г. не менее чем на 6 месяцев. Прислать ксерокопию абонемента до 17.01.2020 г. почтой по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Октябрьская, 72 с пометкой – «для отдела распространения». В письмо, кроме копии абонемента необходимо приложить заявку об участии в Акции, оформленную в произвольной форме, в которой необходимо указать Ф.И.О., почтовый адрес и контактный телефон Участника акции.

2.7 Все Участники акции, приславшие копию абонемента и выполнившие условия определённые в п. 2.6 настоящего Положения, будут зарегистрированы. Призёры выявляются с использованием следующего алгоритма:

Призёром становится каждый N-ный Участник акции. Для расчета числа «N» применяется следующая формула:

N = X/Y, где

X – общее количество Участников акции, Y – общее количество призов.

Участники акции, ставшие Призёрами, не позднее, чем за три дня до даты определения обладателя главного приза, будут проинформированы по телефону, указанному в заявке, о необходимости прибытия в офис Организатора для определения обладателя главного приза.

2.8 Обладатель главного приза из числа Призёров, прибывших в офис Организатора по адресу г. Краснодар, ул. Октябрьская, 72 будет определен 31 января 2020 года в 12:00 (МСК) путем викторины.

2.9 Результаты Акции будут опубликованы 05.02.2020 г. в еженедельном выпуске газеты «Комсомольская правда» и на сайте www.kp.ru

2.10 Приз не может быть заменен денежным эквивалентом.

2.11 Призёры обязуются представить Организатору акции следующую обязательную информацию и документы:

2.11.1. Отсканированную копию паспорта гражданина РФ (страницы с фотографией и регистрацией);

2.11.2. Ф.И.О. и номер мобильного телефона, по которому Организатор акции может связаться с Призёром;

2.11.3. Копию своего свидетельства ИНН;

2.11.4. Копию страхового свидетельства СНИЛС.

2.11.5 Лица, получившие призы в ходе акции, обязаны уплатить налог в соответствии со ст. 224 Налогового Кодекса РФ. При получении приза, стоимость которого превышает 4000,00 рублей, включая налоги, у Участника возникает обязанность по уплате налога на доходы физических (НДФЛ) в размере 35% от стоимости подарка. Организатор акции, выступая налоговым агентом по отношению к Участнику акции (налогоплательщику), письменно сообщает налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержания НДФЛ с налогоплательщика и сумме неудержанного НДФЛ в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.

2.12 Организатор акции вправе изменять правила Акции в части, касающейся порядка ее проведения, сроков и иных условий по собственному усмотрению, с публикацией этих изменений.

2.13 Любые расходы, понесенные в связи с участием в Акции (включая коммуникационные или транспортные расходы), не предусмотренные настоящим Положением, Участники акции несут самостоятельно.

2.14 Организатор акции не несёт ответственности за качество продуктов и услуг, предоставляемых в результате использования призов. Всю ответственность за качество таких продуктов и услуг несут их производители и лица, фактические предоставляющие продукты и услуги, предоставляемые при использовании приза.

2.15 Организатор акции не несёт ответственности за несвоевременное получение заявок на участие в Акции, отправленных участниками по почте, не зависимо от причин.

3. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1. Принимая участие в Акции, Участник акции дает свое согласие Организатору на обработку своих персональных данных, а именно сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение своих персональных данных на весь срок проведения Конкурса и в течение 3-х (трех) лет после её окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон).

3.2. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным выражением согласия Участника акции на обработку Организатором персональных данных Участника любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном настоящим Положением. Под персональными данными в целях настоящего Положения понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

3.3. Факт участия в Акции подтверждает согласие Участника акции с тем, что в случае признания его Призёром, информация об этом факте, а также ФИО и населенный пункт проживания Призёра будут опубликованы в газете и на сайте Организатора.

3.4. Организатор гарантирует необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками акции для целей участия в Акции, будут храниться и обрабатываться Организатором акции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.5. В качестве условия участия в Акции Призёр соглашается на запись, фотосъемку, видеосъемку своего изображения и (или) голоса во время проведения акции и после подведения ее итогов, а также на размещение, трансляцию, публикацию полученных аудиоматериалов, фото- и видео съемки в оригинальной и/или переработанной форме в средствах массовой информации, в сети Интернет и иных источниках по усмотрению Организатора для коммерческих и/или рекламных и некоммерческих и/или иных целей, без выплаты Участнику акции какого-либо вознаграждения за такое использование на территории всего мира.

3.6. При этом Участник акции вправе отозвать данное согласие на обработку собственных персональных данных, направив Организатору акции подписанное письменное уведомление об отзыве по адресу, указанному в п. 1.2. настоящего Положения.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Положением, стороны/участники акции руководствуются действующим законодательством РФ.

4.2. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие Участников акции с настоящим Положением.