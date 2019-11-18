«Неожиданно сам вышел на связь»: в Краснодаре девушка спустя неделю поисков нашла своего мужа

Почти неделю семья 25-летнего Александра Пономаренко жила в неведении. Утром 12 ноября молодой человек уехал на работу и пропал. В 15:00 он должен был вернуться домой. Но, не застав мужа в это время, Ирина забила тревогу.

Коллеги Александра на работе помогли отследить его машину - как оказалось, парень доехал на автомобиле до Краснодара.

- Мы нашли «Газель» открытой в районе торгового центра на улице Крылатой, 1, - рассказывала супруга Ирина. - Но ни водителя, ни документов, ни вещей в ней не было.

Женщине удалось узнать, что Александр отправился на вокзал в Горячий Ключ. По камерам видеонаблюдения она узнала своего мужа. Супруга обратилась с заявлением в полицию и попросила всех неравнодушных помочь.

Пока правоохранители пытались установить местонахождение молодого человека, отчаявшаяся девушка обрывала его телефон. Все эти дни парень был недоступен. Но все же в надежде, что муж вернется, Ирина написала сообщение своему супругу в социальных сетях.

- Любимый, родной, вернись домой... Твоя семья тебя любит и ждет... Мы очень скучаем, - подписала совместный снимок девушка.

Ирина даже обратилась к супругу через соцсети.

Но в итоге он сам вышел на связь с супругой - спустя 6 дней после пропажи стало известно, что Александр находится в районе Сочи.

- Позвонил наконец-то! Мы поехали к нему на машине и забрали, - сообщила хорошую новость «Комсомольской правде» - Кубань» Ирина Пономаренко. - Помощь не требуется, с ним все хорошо. Но, где он был и что произошло, мы пока не расспрашиваем.