2019-11-18T15:14:41+03:00
Общество

«Россети» полностью подготовились к зиме

Компания выполнила все требования Минэнерго
Михаил КОСОВ
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Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Россети»Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Россети»
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Министерство энергетики России подтвердило готовность группы компаний «Россети» к отопительному сезону 2019/2020 года. Соответствующий приказ подписан в Министерстве энергетики Российской Федерации и опубликован на сайте организации.

Как отметил генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский, в октябре природа уже испытала энергетиков на прочность, когда на территории Центрального, Северо-Западного и Уральского федеральных округов наблюдались аномальные для этого времени года погодные условия.

-Благодаря учениям, которые постоянно проводятся в регионах России, нам удается избегать масштабных нарушений электроснабжения на электросетевых объектах. Задача на предстоящий осенне-зимний период традиционная – пройти его с еще более высокими показателями надежности, чем прошлый, - сказал Павел Ливинский.

Для ликвидации последствий погодных явлений и технологических нарушений «Россети» могут задействовать больше 23 тысяч единиц техники и почти 6 тысяч резервных источников электроэнергии, которые используются во время аварийно-восстановительных работ. А всего к работе в осенне-зимний период готовы больше 49 тысяч энергетиков в составе 10 тысяч бригад, из которых 583 - мобильные.

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