Строительство трамвайной ветки по улице Московской в Краснодаре начнется в 2020 году

В Краснодаре уже началось проектирование новой трамвайной линии по улице Московской от улицы Солнечной до улицы Петра Метальникова. Об этом в эфире «Радио «Комсомольская правда» рассказал директор МУП «КТТУ» Александр Грачев. Кроме того, идет работа с документами по новой линии в микрорайоне Гидростроителей. Она пройдет по улицам Автолюбителей и Невкипелого.

- В приоритете - трамвайная линия на улице Московской от Солнечной до улицы Петра Метальникова. Уже начато ее проектирование. На 95% уверен, что строительство начнется в следующем году, - заявил Александр Грачев. - Следующее направление – Гидрострой. Там уже идет оформление земельной документации.

И третье – от улицы Красных Зорь через Восточно-Кругликовскую на 40 лет Победы до ЖК «Губернский». Этим тоже занимаемся.

Тема дня: помогают или вредят выделенные полосы в Краснодаре? 00:00 00:00

ОБНОВЛЕНИЕ

Муниципальные автобусы, троллейбусы и трамваи ежемесячно перевозят более 10 миллионов человек. Но общественный транспорт должен стать привлекательным и для автомобилистов. Краснодар уже получил 27 новых низкопольных трамвайных вагонов с кондиционерами, а до конца года их будет уже 35.

- Кроме того, уже начаты испытания 12 новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом, которые со 2 декабря выйдут на 31-й маршрут, - отметил Александр Грачев.

Городской общественный транспорт Краснодара будет двигаться быстрее, несмотря на пробки. В администрации краевого центра и в трамвайно-троллейбусном управлении считают опыт внедрения выделенных полос успешным.

- К счастью, возобновилась работа по организации выделенных полос. В 2019 уже выделено пять таких полос, протяженностью 10,5 километров. Все наши ожидания подтвердились. Скорость движения по этим полосам в час пик увеличилась вдвое. Скорость оборотного рейса увеличилась на маршрутах от пяти до девяти минут. Это значительные показатели для нас, - отметил руководитель МУП КТТУ.

Новые выделенные полосы будут появляться и в 2020-м году. О том, на каких улицах, станет известно до конца года.

ПРОБКИ – ДЕНЬГИ

Пробки это не только потеря времени и стресс для тысяч горожан, но и серьезные финансовые потери.

- Безусловно, мы теряем деньги. Сейчас в расписание заложены и пробки, мы знаем, что в определенные часы движемся дольше обычного. Но могу сказать, если бы максимальное количество полос было выделено, то МУП КТТУ могло бы увеличить доходы на 10-15%, - отметил Александр Грачев.

За нарушителями, которые пользуются выделенными полосами, теперь в автоматическом режиме будут следить камеры видеофиксации.

- Они уже установлены на трех полосах – это улицы Тургенева, Северная, 1 Мая камеры. В ближайшее время нарушителям начнут приходить штрафы и движение по «выделенке» станет делом невыгодным. Кроме того, проводятся рейды ГИБДД и администрации города, так что контроль будет усилен, - отметил он.