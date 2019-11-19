В Краснодаре появится школа, в которой людей учат правильно ухаживать за больными

В семьях, где есть тяжелобольные детки или нуждающиеся в круглосуточном уходе старики, знают, как трудно найти хорошую сиделку. В такой ситуации родным зачастую приходится бросать работу, чтобы не оставлять без присмотра своих детей или родителей.

Работа сиделки требует специальных знаний и навыков, которые невозможно получить самостоятельно. Теперь же научиться ухаживать за больными дома в привычной для них обстановке можно в «Школе сиделок». Ее открывает Свято-Екатерининский кафедральный собор.

- Идея создания появилась после многочисленных обращений в Екатерининское сестричество милосердия, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» сестра милосердия и специалист по методической работе Регионального центра дополнительного образования Жанна Бондаренко. - Многие семьи просили, чтобы за лежачими родственниками присматривали именно православные люди. Потому что они с душой относятся к таким больным, с трепетом, без формализма. Вот главное отличие нашего проекта от работы социальных служб.

Студентов будут учить преподаватели-медики. Слушателей курсов научат правильно перемещать лежачих больных – безопасно и для себя, и для пациента, расскажут будущим сиделкам, как лечить раны и пролежни, а также как нужно организовать пространство в доме, где находится тяжелобольной человек. Кроме того, ученики смогут составлять диетическое меню для лежачих больных и обеспечивать ему интересный досуг.

- Несколько уроков проведут священники, - добавляет Жанна Бондаренко. - Они расскажут ученикам об основах православной веры и духовно-нравственных аспектах служения ближнему.

НА ЗАМЕТКУ

Обучение в «Школе сиделок» могут пройти мужчины и женщины. Обучение рассчитано на два месяца. Занятия начнутся 1 декабря и будут проходить каждую неделю.

Стоимость обучения - 1500 рублей.

- За эту сумму учащийся получит необходимые материалы и брошюры, а также сертификат государственного образца. С этим документом он сможет трудоустроиться по новой специальности, - добавляет Жанна Бондаренко.

После окончания обучения сиделки смогут помогать одиноким и пожилым людям на дому, трудиться в хосписе и больнице скорой медицинской помощи Краснодара.

Записаться в школу можно по телефону 8-961-588-49-94.