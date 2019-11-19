Уровень воды в Краснодарском водохранилище понизили для плановых работ

Краснодарское водохранилище показало свое дно. Очевидцы сообщают, что в районе аула Тауйхабль вместо водной глади появились десятки гектар новых земель и делают вывод – водохранилище пересохло.

typodar Репортаж со дна Краснодарского водохранилища

По официальным данным, уровень воды 19 ноября составлял 26,94 метра, что ниже нормального подпорного уровня почти на шесть метров. Приток воды в водохранилище – 61 кубометр в секунду в 6,6 раза меньше сброса. Это значит, что уровень воды продолжит снижаться. Специалисты говорят, что никаких поводов для беспокойства нет.

Краснодарское водохранилище обмелело для сезонных работ Фото: ФГБУ Краснодарское водохранилище

Объем воды в Краснодарском водохранилище - 339 миллионов кубометров.

- Текущая ситуация абсолютно нормальна и характерна для этого времени года по всем многолетним наблюдениям. Водохранилище срабатывается, чтобы выполнить определенные работы, все в рамках допустимых значений и правил эксплуатации, - рассказал «КП-Кубань» заместитель директора Краснодарского водохранилища Геннадий Никифоров.

Краснодарское водохранилище обмелело для сезонных работ Фото: ФГБУ Краснодарское водохранилище

По его словам, уровень воды регулируется для проведения работ на различных участках, как в самой чаше водохранилища, так и ниже по течению.

В ноябре специалисты проводят расчистку акватории и водоохранных зон от древесного хлама и мусора, на реке Белой расчищали русло от наносов, активно шли дноуглубительные работы в русле Кубани, продолжается чистка каналов от растительности.