2019-11-19T12:40:48+03:00
Общество

Уровень воды в Краснодарском водохранилище понизили для плановых работ

Специалисты регулируют сброс, чтобы углубить дно и очистить акваторию от мусора
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Краснодарское водохранилище обмелело для сезонных работ Фото: ФГБУ Краснодарское водохранилищеКраснодарское водохранилище обмелело для сезонных работ Фото: ФГБУ Краснодарское водохранилище
Изменить размер текста:

Краснодарское водохранилище показало свое дно. Очевидцы сообщают, что в районе аула Тауйхабль вместо водной глади появились десятки гектар новых земель и делают вывод – водохранилище пересохло.

typodartypodar
Репортаж со дна Краснодарского водохранилища
1673 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

По официальным данным, уровень воды 19 ноября составлял 26,94 метра, что ниже нормального подпорного уровня почти на шесть метров. Приток воды в водохранилище – 61 кубометр в секунду в 6,6 раза меньше сброса. Это значит, что уровень воды продолжит снижаться. Специалисты говорят, что никаких поводов для беспокойства нет.

Краснодарское водохранилище обмелело для сезонных работ Фото: ФГБУ Краснодарское водохранилище

Краснодарское водохранилище обмелело для сезонных работ Фото: ФГБУ Краснодарское водохранилище

Объем воды в Краснодарском водохранилище - 339 миллионов кубометров.

- Текущая ситуация абсолютно нормальна и характерна для этого времени года по всем многолетним наблюдениям. Водохранилище срабатывается, чтобы выполнить определенные работы, все в рамках допустимых значений и правил эксплуатации, - рассказал «КП-Кубань» заместитель директора Краснодарского водохранилища Геннадий Никифоров.

Краснодарское водохранилище обмелело для сезонных работ Фото: ФГБУ Краснодарское водохранилище

Краснодарское водохранилище обмелело для сезонных работ Фото: ФГБУ Краснодарское водохранилище

По его словам, уровень воды регулируется для проведения работ на различных участках, как в самой чаше водохранилища, так и ниже по течению.

В ноябре специалисты проводят расчистку акватории и водоохранных зон от древесного хлама и мусора, на реке Белой расчищали русло от наносов, активно шли дноуглубительные работы в русле Кубани, продолжается чистка каналов от растительности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как мы мыли золото на Колыме. Часть 1
Обозреватель "КП" Владимир Ворсобин и фотокор Виктор Гусейнов отправились из Москвы в легендарный Магадан, чтобы увидеть собственными глазами, откуда берется золотое достояние страны и с каким трудом оно достается [фото, видео]
"Надеюсь, в Госдуме «антиалкогольное предложение» не пройдет!". Эксперт прокомментировал предложение сократить на час продажу спиртного
Глава центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз дал сказал "КП", что думает по поводу данной инициативы
Московская область — территория возможностей для начинающих предпринимателей
Пару лет назад Балашиху стали называть «подмосковной Бразилией». Местная компания «Фрэш Кофе» за последние два года в 22 раза увеличила продажи переработанного кофе, который теперь доставляется во многие города Подмосковья и в столицу
Новости 24
В Сочи стартовали краевые соревнования по фигурному катанию
В Краснодаре на улице Длинной запретят стоянку автомобилей
В Законодательном Собрании Кубани рассказали о судьбе посёлка Сириус в Имеретинской низменности.
В Сочи на День города выступят Нюша и Маргарита Суханкина
ВТБ выпустил более 150 тысяч кобейджинговых карт «Мир» - Maestro
В 2020 году в Краснодарском крае появится новая мера соцподдержки ветеранов
На территории Краснодарского края действуют два очага природных пожаров
В Краснодаре продолжается ямочный ремонт дорог
В Новороссийске неизвестный напал с ножом на девушку и скрылся
Врачи в Краснодаре рассказали, как "поймать" рак легкого
В Новокубанском районе мужчина забил дядю до смерти деревянной палкой
В краснодарском аэропорту отменили самолеты в Кишинев
В Брюховецком районе пьяный мужчина ударил знакомого ножом в живот
Краснодарский край вошел в десятку лучших регионов страны по содействию развитию конкуренции
Житель Гулькевичского района выплатил долг по алиментам сразу двум бывшим женам
В Сочи работала подпольная лаборатория по изготовлению наркотиков
В Краснодаре благоустроили сквер «Памяти жертв фашизма»