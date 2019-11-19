В Анапе и Краснодаре открыли мемориальную доску Иосифу Кобзону

19 ноября в Краснодаре на здании Дворца искусств творческого объединения «Премьера» имени Леонарда Гатова открыли памятную доску Народному артисту России Иосифу Кобзону.

Решение увековечить его память приняли депутаты городской Думы. Автором монумента стал известный кубанский скульптор Владимир Зеленко.

Фото: krd.ru

- Иосиф Давыдович вместе с Леонардом Гатовым стоял у истоков Краснодарского творческого объединения «Премьера», - рассказывают «КП» - Кубань» в творческом объединении. - Он также был одним из организаторов нескольких песенных конкурсов.

На церемонию открытия доски приехали вдова знаменитого певца Нелли Кобзон и его сын Андрей.

Андрей и Нелли Кобзон. Фото: krd.ru

- Сколько себя помню, он всегда стремился попасть на гастроли именно в Краснодар. Всегда готовился, предлагал новую программу и, конечно же, для него очень много значила дружба с Леонардом Гатовым. Они с первых минут знакомства сошлись во взглядах, - выступила на открытии вдова певца Нелли Кобзон. - Хочу выразить благодарность руководству города за то, что вы первые вышли с предложением сделать концерт памяти Иосифа Давыдовича. Это было в сентябре 2018 года. Выступление прошло очень удачно.

Родные знаменитого певца выступили на церемонии открытия доски. Фото: ТО "Премьера".

А сын главного голоса СССР рассказал, что накануне мемориальную доску певцу установили в Анапе на фасаде Летней эстрады.

Мемориальная доска певцу появилась на фасаде Летней эстрады курорта. Фото: администрации Анапы.

А уже в пятницу 22 ноября память о певце увековечат в Сочи. Мемориальную доску, которая станет еще одним знаком уважения легендарному артисту, откроют в Зимнем театре.

- Краснодарский край задает тон, даже в Москве нет мемориальной доски Иосифу Кобзону. Она, конечно, будет. Но то, что открытие произошло на Кубани, очень символично и это было бы приятно моему отцу, - сказал Андрей Кобзон. - Память - это продолжение жизни. Пока мы помним о человеке - он жив. Для нашей семьи это большая честь и гордость. Благодарю вас!

Напомним, главный голос СССР скончался на 81-м году жизни 30 августа 2018 года. Больше 13 лет Иосиф Кобзон боролся со страшным недугом - рак ему диагностировали еще в 2005 году.