2019-11-20T12:17:48+03:00
Общество

Северные мосты в Краснодаре временно перекроют из-за ремонта

Частично путепроводы не будут функционировать с 25 ноября
Евгения ОСТРАЯ
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Полностью перекрывать мосты не будут. Фото: krd.ruПолностью перекрывать мосты не будут. Фото: krd.ru
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В Краснодаре с 25 ноября начнется ремонт температурных швов на Северных мостах.

- Закрывать мосты на ремонт полностью никто не планирует, - пояснили в мэрии города. - Сигнальная лента появится точечно, там где непосредственно будут вестись работы.

Более того, ремонт деформационных швов (они же температурные) будет вестись по ночам, начиная с 23.00 до 5.00 утра.

Оба путепровода, говорят в департаменте транспорта Краснодара, находятся на важной магистрали. Из-за огромного потока транспорта мосты несут серьезную нагрузку.

- Мы стараемся делать ремонт путепроводов не в ущерб дорожному движению, - уточняет директор ведомства Владимир Архипов. - Просим водителей обратить внимание на то, что ночью с 25 ноября проехать здесь будет затруднительно.

Дорожники обещают уложиться в 10 суток.

Кроме деформационных швов, они восстановят и резиновые декомпенсаторы. Они защищают швы путепровода от лишней влаги, льда, мусора, помогают продлить срок эксплуатации строительных материалов и конструкций моста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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