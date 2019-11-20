Северные мосты в Краснодаре временно перекроют из-за ремонта

В Краснодаре с 25 ноября начнется ремонт температурных швов на Северных мостах.

- Закрывать мосты на ремонт полностью никто не планирует, - пояснили в мэрии города. - Сигнальная лента появится точечно, там где непосредственно будут вестись работы.

Более того, ремонт деформационных швов (они же температурные) будет вестись по ночам, начиная с 23.00 до 5.00 утра.

Оба путепровода, говорят в департаменте транспорта Краснодара, находятся на важной магистрали. Из-за огромного потока транспорта мосты несут серьезную нагрузку.

- Мы стараемся делать ремонт путепроводов не в ущерб дорожному движению, - уточняет директор ведомства Владимир Архипов. - Просим водителей обратить внимание на то, что ночью с 25 ноября проехать здесь будет затруднительно.

Дорожники обещают уложиться в 10 суток.

Кроме деформационных швов, они восстановят и резиновые декомпенсаторы. Они защищают швы путепровода от лишней влаги, льда, мусора, помогают продлить срок эксплуатации строительных материалов и конструкций моста.