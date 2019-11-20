Избил и выбросил в уличный туалет: на Кубани пропавшую 9-летнюю девочку спасли из выгребной ямы

О том, что 9-летняя Катя Федорченко (имя и фамилия изменены - Авт.) пропала, стало известно в воскресенье, 17 ноября. Девочка вышла из дома в хуторе Родниковский Новокубанского района гулять с подружками. Последний раз ее видела старшая сестра, когда школьница забежала в местный продуктовый магазинчик. Это было в 15:00.

Тревогу забили в школе в понедельник, 18 ноября, заметив, что девочки нет на занятиях. Педагоги стали звонить матери Кати, но она не отвечала. Когда школьница не появилась на уроках и на следующий день, классная руководительница пошла домой.

- Дверь ей открыла пьяная мать. Когда женщину стали спрашивать, где дочь, оказалось, что она даже не заметила пропажи Катеньки, - рассказывают «КП» - Кубань» знакомые семьи.

Именно за этим ДК находится уличный туалет, в котором и нашли девочку.

Об исчезновении девочки сообщили отцу, который живет отдельно от своих дочерей. Он-то и обратился в полицию, попросил помощи у поискового отряда «Лиза Алерт». На место выехали волонтеры из Адыгеи и Ставропольского края - всего в хутор прибыло больше 50 человек.

Начали с расклейки ориентировок девочки. Катя была одета в казачью форму черного цвета с красными вставками, на ногах - черные ботинки. С собой из дома взяла черно-синий рюкзак. Скорее всего, другой чистой одежды у нее не было.

Тот самый туалет, в котором нашли школьницу. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

Девочка могла находиться где угодно, потому прочесывали буквально каждый сантиметр. Катю искал весь хутор, но безрезультатно, она словно в воду канула. Уже вечером 19 ноября волонтеры собрались в хуторском клубе, чтобы определить дальнейший план действий и распределить обязанности.

- В этот самый момент один из полицейских, подключившихся к поискам, пошел в туалет, что находится за зданием. Зашел в кабинку и услышал едва слышный стон. Уже стемнело к тому моменту, потому он достал фонарик, посветил вниз и увидел в выгребной яме ребенка. Это была Катя! - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» родственница семьи.

Чтобы достать девочку, потребовалось альпснаряжение. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

Причем, что удивительно, этот туалет волонтеры осматривали во время поисков не раз. Получается, что девочку бросили в выгребную яму незадолго до прихода туда ее спасителя. Чудо, что она не задохнулась и не утонула!

Поисковик тут же начал звать на помощь, из ДК прибежали парни с носилками и альпснаряжением.

Пропавшую девочку нашли в туалете хутора Родниковский.Видео: СУ СК по Краснодарскому краю.

- Девочку достали полураздетой. Тело в синяках, словно ее методично избивали. Сознание у нее было затуманенное — как показало обследование, у нее черепно-мозговая травма. Ко всему прочему у нее сильное переохлаждение. Крошку доставили в больницу и положили в реанимацию. Сейчас она находится без сознания. Отец вместе с сестрой надеются, что Катенька как можно скорее придет в себя и расскажет, что с ней произошло, - рассказывают родственники. - Скорее всего, издевался над ней один из мужчин, который часто пил с ее матерью.

КОММЕНТАРИЙ СК

А тем временем следователи опубликовали видео с найденной девочкой.

- С учетом обстоятельств обнаружения ребенка, а также наличия у нее телесных повреждений следователем было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 9-летней Кати (ч.3 ст.30, пп.«в,к» ч.2 ст.105 УК РФ), - сообщают в СУ СК по Краснодарскому краю. - Руководителем краевого управление СКР Вадимом Бугаенко ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ищут и самого преступника.

- Будут изучены условия жизни девочки, - добавляют в СУ СК по Краснодарскому краю. - В рамках расследования будет дана оценка действиям органов опеки и попечительства, а также органов осуществляющих надзор за несовершеннолетними.

По некоторым данным, семья Кати считается неблагополучной, девочку ранее уже забирали органы опеки. Однако после того, как мама решила исправиться и закодировалась, дочь вернули домой. Не исключено, что сейчас будет решаться вопрос о лишении ее родительских прав.

ЗВОНОК ПО ПОВОДУ

Как стало известно, девочку нашел врио начальника штаба ОМВД России по Новокубанскому району майор внутренней службы Александр Огарышев. В тот вечер он был на дежурстве.

Полицейский услышал стон ребенка. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

- Он участвовал в поисках вместе с другими своими коллегами и представителями общественности - прочесывалась вся территория района в поисках пропавшей. И, к счастью, обнаружил девочку и оказал ей доврачебную помощь, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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