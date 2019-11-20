Замминистра природных ресурсов Кубани отправил сочинский заповедный лес под топор

Чиновнику краевого минприроды предъявили обвинения в превышении должностных полномочий. Дело в том, что 51-летний Дмитрий Медянский, по версии следствия, одним росчерком пера отправил лес Сочинского национального парка под топор. Слава богу, не весь. Но вред природе нанесен колоссальный. Более того, в переводе на деньги - это 304 миллиона рублей.

- Действия заместителя министра явно вышли за его полномочия, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - Это повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства.

Выяснилось, что Медянский подписал договор купли-продажи на заготовку древесины в заповеднике. Тогда как закон запрещает рубить лес на этих территориях.

Дровосеки с визой замминистра, кроме этого, нарушили режим охраняемого объекта - Сочинского национального парка. И этот момент тоже вменяется в вину Медянскому.

Сейчас он отстранен от должности и готовится к суду. Рассмотрение уголовного дела начнется со дня на день.

На имущество Медянского, стоимостью свыше двух миллионов рублей, следствие наложило арест.

За уголовное преступление по данной статье чиновнику грозит до 10 лет тюрьмы. Если вина его в суде будет доказана, то Медянскому придется выплатить всю сумму причиненного ущерба.

Кстати, Дмитрий Медянский имеет ученую степень - он кандидат технических наук. На госслужбе в качестве заместителя министра он работал с июля 2015 года. У Медянского трое детей.