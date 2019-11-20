2019-11-20T15:57:01+03:00
Общество

Замминистра природных ресурсов Кубани отправил сочинский заповедный лес под топор

Дмитрий Медянский отстранен от должности. Ущерб от его действий составил 304 миллиона рублей
Евгения ОСТРАЯ
Поделиться:
Дмитрий Медянский может получить до 10 лет тюрьмы. Фото: mprkk.ruДмитрий Медянский может получить до 10 лет тюрьмы. Фото: mprkk.ru
Изменить размер текста:

Чиновнику краевого минприроды предъявили обвинения в превышении должностных полномочий. Дело в том, что 51-летний Дмитрий Медянский, по версии следствия, одним росчерком пера отправил лес Сочинского национального парка под топор. Слава богу, не весь. Но вред природе нанесен колоссальный. Более того, в переводе на деньги - это 304 миллиона рублей.

- Действия заместителя министра явно вышли за его полномочия, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - Это повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства.

Выяснилось, что Медянский подписал договор купли-продажи на заготовку древесины в заповеднике. Тогда как закон запрещает рубить лес на этих территориях.

Дровосеки с визой замминистра, кроме этого, нарушили режим охраняемого объекта - Сочинского национального парка. И этот момент тоже вменяется в вину Медянскому.

Сейчас он отстранен от должности и готовится к суду. Рассмотрение уголовного дела начнется со дня на день.

На имущество Медянского, стоимостью свыше двух миллионов рублей, следствие наложило арест.

За уголовное преступление по данной статье чиновнику грозит до 10 лет тюрьмы. Если вина его в суде будет доказана, то Медянскому придется выплатить всю сумму причиненного ущерба.

Кстати, Дмитрий Медянский имеет ученую степень - он кандидат технических наук. На госслужбе в качестве заместителя министра он работал с июля 2015 года. У Медянского трое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Пусть это будет уроком для всех детей»: омбудсмен – о блогерше из Екатеринбурга, которая стала мамой в 13 лет
Полина Фетисова мечтает выучиться на парикмахера, но пока вынуждена сидеть дома с двухлетней дочкой. Семья отца ребенка устроила травлю и распускала слухи о девочке на весь Среднеуральск
Как мы мыли золото на Колыме. Часть 1
Обозреватель "КП" Владимир Ворсобин и фотокор Виктор Гусейнов отправились из Москвы в легендарный Магадан, чтобы увидеть собственными глазами, откуда берется золотое достояние страны и с каким трудом оно достается [фото, видео]
Почему россияне мечтают вернуть Советский Союз
По опросам социологов, 66% россиян хотят жить при социализме. Но сможем ли мы воскресить СССР и стоит ли это делать? Об этом на Радио «Комсомольская правда» состоялась беседа с историком Николаем Платошкиным и философом Игорем Чубайсом [дискуссия]
Новости 24
Суббота для прогулок в парках, воскресенье – для магазинов
На Кубани насмерть замерзла женщина
Банк ВТБ и ДОМ.РФ готовят крупнейший выпуск ИЦБ до 300 млрд рублей
В «Орленке» создадут модель организации детского отдыха для детей с ограниченными возможностями здоровья
В Краснодаре поднимут зарплаты главам и работникам администраций сельских округов
В Краснодарском крае увеличили прожиточный минимум для пенсионеров
Александр Точилин покинул пост тренера ФК «Сочи»
В Краснодаре открылись Дни французского кино
В Кущевскую больницу поступило новое оборудование
35 кубанцев стали финалистами чемпионата «Абилимпикс»
В Законодательном собрании края 26 ноября пройдут слушания по главному финансовому документу региона
В Тбилисском районе водитель легковушки пострадал в ДТП с большегрузом
В Краснодаре благоустроят «Тропу здоровья»
В Сочи два парня ограбили пенсионера
Более 58 тысяч кубанцев прошли обследование в рамках акции «Кубань против рака»
В Армавире директор ремонтного завода подозревается в превышении должностных полномочий
ВТБ первым на рынке запустил котирование биржевого фонда в трех валютах
В Брюховецком районе директор государственного учреждения выписывал себе премии
МТС приглашает школьников написать энциклопедию будущего
В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 9-летней девочки
В Сочи задержали мужчину с крупной партией наркотиков
В Сочи потушили пожар в многоквартирном доме
В Анапе после вмешательства межрайонной прокуратуры построили детский сад
В Краснодаре 21 ноября ограничат движение автомобилей по улице Гоголя
Заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края обвиняется в превышении должностных полномочий
В Сочи судебные приставы опечатали пляж