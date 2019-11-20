Медкомиссия на водительские права в Краснодаре: где пройти и сколько стоит

Такого ажиотажа в краснодарском центре медосмотров не было никогда! Еще неделю назад пройти медицинскую комиссию для водительских прав можно было за час. Сейчас в очередях можно провести целый день, но долгожданную справку так и не получить.

Резкий наплыв посетителей вызван изменением в законе – с пятницы, 22 ноября, вступают в силу изменения в порядок прохождения медосмотра. Услуги серьезно подорожают, автомобилисты и решили успеть до повышения цен. Пройти освидетельствование по старой цене попыталась и я.

Как и многие, о новом порядке получения справки узнала из соцсетей, когда один из водителей, дай Бог ему здоровья, сфотографировал объявление на кабинете нарколога. «С 22 ноября 2019 года стоимость водительской комиссии категории А, B – 7500 рублей!» Хотя обычно справка выходила меньше двух тысяч рублей. Судорожно бросаю взгляд на календарь, а затем проверяю «водительские» – надо менять! Отсиживаться нет смысла – расставаться с зарплатой и так сложно, а тут разом надо будет кругленькую сумму выложить.

Помимо цены изменится и сам алгоритм медицинской комиссии. К привычному врачебному осмотру теперь добавится и скрининговое исследование мочи. Жидкость будут проверять на наличие наркотиков. А еще водителей ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — проще говоря, маркера, который указывает на хронический алкоголизм. Стоимость таких анализов высокая, поэтому и подскочит в цене справка.

Начинаю обзванивать все известные в городе медцентры – где-то телефоны раскалены до предела (на линии я 20-я), где-то трубку не берут вовсе. Не до разговоров операторам.

- Здравствуйте. Можно записаться на медосмотр? – наконец услышав голос оператора, спрашиваю я.

- Запись не ведем – только живая очередь. Работаем на три часа дольше обычного – до 23:00, - отвечают мне любезно.

- Девушка, а как обстановка у вас? – прощупываю почву.

- У нас ад, - милый голос в трубке. – Советуем приехать сегодня. Завтра можете не успеть.

Уговаривать долго меня не пришлось. Ради такого дела отпросилась пораньше с работы. Подъехав к зданию около 16:00, понимаю, что все не так уж и плохо – очередей на улице нет. Но оказывается сюрприз меня ждал внутри. В душном помещении десятки людей, утомленные ожиданием, но все еще надеющиеся получить заветный документ сегодня.

Я по списку 564-я.Фото: Евгения ХИЛЬКО

- А кто последний? – задаю вопрос в толпу, но вместо ответа получаю листок с фамилиями.

Так-так, я буду в очереди… №564. И это только в регистратуру. У кабинетов врачей отдельные «хвосты».

Став позади всех, слежу за тем, как шустро работают операторы. Шесть девчонок быстро штампуют договоры с очередным клиентом. Три минуты и окно свободно. Выглядело, скажу я вам, обнадеживающе. Спустя два часа получила и я свой договор.

На радостях поспешила к окулисту – очередь там была поменьше, чем у других кабинетов. Проверила зрение я относительно быстро – час у двери, полторы минуты у врача.

- Видите хорошо? Прочитайте четвертую строчку сначала левым, а затем правым глазом! – сказал мне офтальмолог. Услышав правильный ответ, он молча кивнул головой, черкнул что-то в моем квитке и на автомате крикнул «следующий!»

Некоторые водители провели в медцентре весь день, но так и не получили заветную справку.Фото: Евгения ХИЛЬКО

А я снова занимаю очередь - на этот раз к психиатру. В толпе разговорилась с одной из женщин по имени Светлана, у которой, на минутку, пятеро детей. Оставила ребят с бабушкой, чтобы успеть получить справку «по-старому».

- Я здесь с 11 утра сижу. Догадывалась, что долго будет, но чтобы настолько… - с негодованием мотает головой женщина. – Вы слышали, кстати, что новый анализ крови будут делать 4 часа. А результаты так вообще через две недели на руки только выдадут! Не понимаю, зачем так усложнять жизнь нам, простым работягам?

Отвлекаюсь от разговора на шум среди людей, ожидающих вызова к психиатру. Нервы у многих уже не выдерживали – мужчины и женщины срывались друг на друга по любому пустяку. То кого-то задели плечом, то телефонная беседа была слишком громкой. На этот раз водители не могли решить, кто пойдет в первой «пятерке». Из-за криков то и дело останавливалась работа врачей, которые просто не слышали своего посетителя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/745054" frameborder="0"></iframe> У водителей, просидевших целый день в очереди, сдают нервы.Евгения ХИЛЬКО

Тратили время медики и на поиски уже прошедших медосмотр. Счастливые они выбегали из кабинета, забыв на столе у врача документы. Словом, дело близилось к 23:00, а впереди меня – еще человек 30.

- Поймите нас. Мы и рады принять всех, правда, но у нас база закрывается ровно в 11. После этого времени данные уже вносить не сможем, - успокаивающим голосом говорит врач. - Кто не успеет пройти, ждем завтра с 7 утра.

Оценив взглядом толпу, понимаю – надо ехать домой. До нарколога я даже не дошла. Ну что ж – буду штурмовать завтра.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Вообще новый порядок получения справки продиктован стремлением не допустить за руль наркоманов и заядлых алкоголиков. При этом медики считают, измененная процедура вряд ли поможет не допустить до руля опасных водителей. Дело в том, что ни врачи, ни санитары не обязаны следить за процессом сдачи анализа мочи, они лишь принимают биоматериал. А это значит обмануть специалиста не составит никакого труда.

КОНКРЕТНО

Центр медицинских осмотров «Медспектр»

Адрес: Краснодар, ул. Коммунаров, 267/1.

Режим работы: с 8:00 до 16:30 (психиатр, нарколог до 15:30).

Тел. 8 (861) 290-28-58.

Консультативно-диагностический центр «Здоровый город»

Адрес: Краснодар, ул. Рашпилевская, 68.

Режим работы: с 8:00 до 19:00.

Тел. 8-800-100-46-56.

Центр медицинских осмотров «Симплекс»

Адрес: Краснодар, ул. Красина, 15.

Режим работы: с 08:00 до 18:00.

Тел. 8 (861) 202-50-80.

Поликлиника СКАЛ

Адрес: Краснодар, ул. Красных Партизан, 6/2, отделение профмедосмотра.

«Второе мнение»

Адрес: Краснодар, Северная, 455.

Режим работы: с 07:00 до 23:00.

Тел. 8 (861) 211-60-60.