2019-11-21T12:21:50+03:00
Здоровье

«Мамочка, меньше верьте Интернету»: врачи разводили руками, когда мальчику нужна была помощь

2-летний Саша Большаков из Новороссийска нуждается в дорогостоящей реабилитации, на которую у семьи нет денег [фото, видео]
Евгения СОРОКА
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Маленькому Саше требуется постоянное лечение, чтобы твердо стоять на ногах. Фото: instagram.com/tatiana_shadrina_0103Маленькому Саше требуется постоянное лечение, чтобы твердо стоять на ногах. Фото: instagram.com/tatiana_shadrina_0103
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Этот кроха по имени Саша стал третьим ребенком в семье у Шадриных. Появился на свет он 15 марта 2017 года (на 30-й неделе), хотя ждали малыша только летом. Из-за того, что мальчик родился недоношенным, его вес был всего 1590 граммов, а рост около 44 сантиметров.

Кроха родился недоношенным. Фото: instagram.com/tatiana_shadrina_0103

Кроха родился недоношенным. Фото: instagram.com/tatiana_shadrina_0103

Две недели мама с сыном провели в больнице, ребенка выхаживали с помощью специального оборудования. К счастью, мальчика спасли и выписали домой.

Когда Саше исполнилось два месяца, мама стала замечать, что с крохой что-то не так — отличается он от сверстников.

Его выхаживали больше двух недель. Фото: instagram.com/tatiana_shadrina_0103

Его выхаживали больше двух недель. Фото: instagram.com/tatiana_shadrina_0103

- Невролог в Краснодаре, у которого мы стояли на учете, дал заключение,что у нас восстановительный период и что мы отлично развиваемся, - вспоминает Татьяна Шадрина. - В августе мы повторно приехали к неврологу. Я кричала врачу: «Посмотрите, с ним что-то не так! Он не держит голову, не переворачивается, не пытается сесть, у него постоянно дрожит ножка и подбородок!» На что услышала - «Мамочка, читайте меньше в интернете".

Не заметил ничего странного и невролог в местной поликлинике. На очередное обследование в Краснодар Татьяна с сыном поехали 22 ноября, в больнице женщина попросила поменять невролога. Но новый врач, осмотрев Сашу, лишь развела руками.

Саша вместе с мамой. Фото: instagram.com/tatiana_shadrina_0103

Саша вместе с мамой. Фото: instagram.com/tatiana_shadrina_0103

Лишь спустя месяцы, когда драгоценное время было упущено, у мальчика диагностировали сразу несколько недугов -

перинатальное повреждение центральной нервной системы, тетрапарез верхних нижних конечностей (одна из разновидностей ДЦП — Авт.), синдром мышечной дистонии, задержка темпов моторного развития.

Чтобы малыш не стал беспомощным, ребенку нужны постоянные курсы реабилитации. Татьяна обратилась в клиники Москвы и Санкт-Петербурга и, в одном из питерских центров сказали, что смогут помочь крохе. Но на реабилитацию требовались огромные суммы — сотни тысяч рублей, которые обычному воспитателю в детском саду было не потянуть.

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Саше на плавании в бассейне
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Черная полоса в семье продолжалась — папа мальчика, не выдержав, ушел. Первые пару месяцев он помогал деньгами, но позже ушел с официальной работы, чтобы не платить алименты. Женщина осталась один на один со своей бедой — родителей у нее не было, потому надеяться ей было просто не на кого.

Но все же Татьяна взяла себя в руки, обратилась за помощью в благотворительные фонды, а также завела страницу в соцсетях, где рассказала историю маленького Саши. Десятки неравнодушных людей поддержали ее и помогали собрать необходимую сумму.

Благодаря постоянным занятиям, массажу Саша начал сидеть в 11 месяцев, а в год и 8 месяцев встал на ножки.

Фото: instagram.com/tatiana_shadrina_0103

Фото: instagram.com/tatiana_shadrina_0103

- Для нас это большая радость, но нам нельзя останавливаться на достигнутом, - говорит Татьяна. - Нужно продолжать лечение. У Саши остаются проблемы с речью, походкой, он по-прежнему не усидчив. Нас ждут на очередной курс реабилитации в клинике весной, правда, счет, который нам выставили, очень большой — 846 тысяч рублей. Эту сумму мы должны собрать до 3 марта. Очень надеюсь на помощь людей!

НУЖНА ПОМОЩЬ!

Реквизиты

- Сбербанк 4276300050207730 Татьяна Витальевна Ш. (мама)

Телефон, привязанный к карте - 89951918550

- Киви кошелек 8-995-19-18-550

- Яндекс деньги 410019939990046

ИСТОЧНИК KP.RU

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