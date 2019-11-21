Насиловал падчерицу, а когда она родила от него дочь, склонял к сексу ребенка: в Сочи на 20 лет осудили мужчину

В суде это дело рассматривали в закрытом режиме. Так делают всегда, когда речь идет о несовершеннолетних, которых подвергли насилию. - Центральным районным судом Сочи окончено рассмотрение уголовного дела, возбужденного по пункту «в» части 3 статьи 131 УК РФ («Изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей, заведомо не достигшей четырнадцатилетнего возраста»), - рассказали сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда. – 54-летний мужчина также обвинялся в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Судом было установлено, что на протяжении нескольких лет мужчина систематически насиловал дочь своей сожительницы, а также совершал насильственные действия в отношении другой несовершеннолетней. Изучив обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что вина подсудимого полностью доказана и его действия правильно квалифицированы органами предварительного следствия и обвинением. Решая вопрос о виде и мере наказания, суд учел характер и степень общественной опасности, совершенных подсудимым преступлений, относящихся к категории особо тяжких преступлений, и назначил ему окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет. Приговор в законную силу еще не вступил.

Но до суда все это могло и не дойти – как стало известно сайту "КП"-Кубань", девочки в семье Горобец (имена и фамилии героев публикации изменены) никому не рассказывали о том, что они – жертвы насилия.

Шокирующие подробности всплыли, когда Алине Горобец было уже 11 лет. Девочка сама рассказала, в какие «игры» с ней играет дедушка уже много лет. Когда силовики стали проводить проверку, выяснилось, что Алина - не внучка мужчины, а его дочь. И применять к ней «действия сексуального характера» мужчина начал, когда девочке исполнилось пять лет.

- Мама Алины - тоже жертва этого мужчины, он ее отчим, - рассказывает источник в правоохранительных органах Сочи. – Он начал насиловать ее, когда ей было 10 лет. А чтобы падчерица ничего не рассказала матери, угрожал ей.

В 16 лет падчерица забеременела от отчима. Мать все узнала, но выгонять мужчину из дома не стала. Тот бросился к ее ногам и умолял о прощении. Та и простила. А 16-летняя дочь ушла из дома, когда родила от отчима девочку. Потом стала привозить ребенка к ним в гости. Алина не знала, кто ее отец, она его считала дедушкой. И когда Алине исполнилось пять, этот дедушка начал приставать и к ней. Сам насильник во всем сознался еще на этапе следствия, также была проведена экспертиза ДНК, которая и показала, что Алина – его дочь.