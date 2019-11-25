Новый год 2020 в Краснодаре: когда установят главную елку

До Нового года осталось чуть больше месяца! Украшения и гирлянды появляются в разных местах кубанской столицы. Чувствуется, что праздник на подходе. 25 ноября начался монтаж главной лесной красавицы. «КП» - Кубань» узнала, когда установят и зажгут на площади городскую елку.

Подрядчики начали выгружать сборные металлоконструкции и приступили к установке искусственной ели, которая традиционно появится на Главной городской площади. В течение трех дней планируется завершить сбор елки. Засияет зеленая красавица 21 декабря.

Фото: krd.ru

Полностью готовая елка высотой 22 метра традиционно будет украшена в серебристо-золотой гамме. Также на ней зажгутся 100 программируемых светодиодных огней, которые будут красиво искрится вечером.

Основными украшениями станут 11 световых ожерелий серебряного и золотого цвета. А еще на ветки повесят белые и серебристо-зеленые снежинки. Диаметр каждой аж 1 метр. Появятся на елки и десятки серебристых шаров диаметром 10–20 сантиметров.

Фото: krd.ru

- Сделать праздник ярким и незабываемым помогут сказочные персонажи — традиционный краевой парад Дедов Морозов, - рассказала начальник управления культуры Ирина Лукинская. - В этот же день откроем на площади Рождественскую ярмарку «В гостях у сказки».

Для жителей и гостей кубанской столицы подготовят встречи со сказочными персонажами, игры, викторины и различные конкурсы.

Ярмарка на Главной городской площади начнет работать в субботу, 21 декабря. Здесь появятся 57 деревянных домиков с сувенирной продукцией, товарами фермеров, ресторанным двориком. А еще заработают аттракционы.

- Также будет организована праздничная фотозона, в которой установят шестиметровый новогодний шар, - говорят в мэрии. - На входе будет стоять надпись «2020» высотой 2,5 метра.

Подрядчики начали выгружать сборные металлоконструкции. Фото: krd.ru

Это пятый год, когда так называемую «альпийскую» искусственную ель установят на Главной площади.

КСТАТИ

1 декабря в Краснодаре установят еще восемь новогодних елок - каждое дерево высотой около 15 метром. В этом году на них отремонтировали гирлянды, обновили декоративные ограждения.

Новогодние ели появятся на пересечении улиц Красных Партизан и Трубилина около Дендрария, напротив здания ЗСК, по улице Красной, 35. Кроме того, украшенные деревья установят на пересечении улиц Проспекта Чекистов и Бульвара Платановый, в сквере им. Гатова, на площади перед кинотеатром «Болгария», в сквере «Субботнем» в Комсомольском микрорайоне, на пересечении улиц Трамвайной и Мачуги.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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