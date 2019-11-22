Гран-При Японии по фигурному катанию 2019. Женщины. Короткая программа. Прямая онлайн-трансляция

22 ноября в Саппоро стартует Гран-при Японии по фигурному катанию. Одними из первых на лед выйдут женщины, которые представят свои короткие программы. За победу будут бороться три россиянки - Алена Косторная, Софья Самодурова и олимпийская чемпионка Алина Загитова. Противостоять им будет японская фигуристка Рика Кихира. «КП» рассказывает о главных моментах короткой программы женщин на Гран-При Японии по фигурному катанию 2019.

Время выхода на лед российских фигуристок на Гран-При Японии 2019 в короткой программе

За сборную России на московском этапе выступят три фигуристки. Алена Косторная получила девятый стартовый номер, ее выступление начнется в 12:03 по московскому времени, в 12:09 на лед выйдет Алина Загитова, а 11-й в 12:16 свою программу представит чемпионка Европы Софья Самодурова.

Стартовый порядок фигуристок в короткой программе на Гран-При Японии 2019

Первая разминка

1. Меган Вессенберг (США)

2. Юхана Йокои (Япония)

3. Кайлани Крейн (Австралия)

4. Мэ Беренис Мейте (Франция)

5. Карен Чен (США)

6. Старр Эндрюс (США)

Вторая разминка

7. Лим Ын Су (Южная Корея)

8. Мако Ямашита (Япония)

9. Алена Косторная (Россия) – 12:03

10. Алина Загитова (Россия) – 12:09

11. Софья Самодурова (Россия) – 12:16

12. Рика Кихира (Япония)

Прямая видеотрансляция короткой программы Гран-При России 2019

Старт соревнований намечен на 10:55 по московскому времени. Прямые трансляции пройдут – на Первом канале и сайте 1tv.ru.