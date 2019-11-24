Уфа - Сочи 24 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 17 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Воскресную программу 17 тура Российской премьер-лиги откроет матч Уфа – Сочи, который начнется в 11:30 по московскому времени.

Во время паузы «Сочи» покинул главный тренер Александр Точилин, а руководить командой будет Роман Березовский. Каким будет его дебют и смогут ли южане подняться со дна турнирной таблицы – одна из главных интриг матча. У «Уфы» после 16 туров 18 очков и пока 12-я строчка, «Сочи» идет последним с 13-ю баллами.

Уфа - Сочи. 0:1. Дмитрий Полоз, Российская Премьер-Лига, 17 тур 24.11.2019.Уфа - Сочи. 0:1. Дмитрий Полоз

«КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Уфа - Сочи 24 ноября 2019.

Статистика личных встреч Уфа - Сочи 24 ноября 2019

Матч этих соперников в первом круге завершился со счетом 0:0.

Прогнозы букмекеров на матч Уфа - Сочи 24 ноября 2019

Букмекеры считают «Уфу» фаворитом предстоящей встречи. Коэффициент на победу хозяев - 2,25, на ничью – 3, а в случае победы «Сочи» ставку можно увеличить в 4 раза.

Прогноз на матч Уфа - Сочи 24 ноября 2019

«Сочи» не проиграет на выезде в первом матче после смены тренера.

Время начала матча Уфа - Сочи 24 ноября 2019

Матч Уфа - Сочи 24 ноября 2019 года в 11:30 по московскому времени.

Где смотреть матч Уфа - Сочи 24 ноября 2019

Прямая видеотрансляция матча Уфа - Сочи состоится 24 ноября, она начнется в 11:30 по московскому времени на Матч Премьер.

Трансляция матча Уфа - Сочи 24 ноября 2019

Трансляция матча Уфа - Сочи 24 ноября 2019 года состоится в прямом эфире на Матч Премьер с 11:30 по московскому времени, текстовая трансляция на kp.ru