Обзор матча Уфа – Сочи 24 ноября 2019 – 1:1. Счет, голы, статистика игроков

«Сочи» поделил очки с «Уфой» на выезде в первом матче после отставки главного тренера Александра Точилина. На гол, который забил Дмитрий Полоз в середине первого тайма, уфимцы ответили точным ударом вышедшего на замену Андреса Вомбергара на 85-й минуте.

Уфа - Сочи. 0:1. Дмитрий Полоз, Российская Премьер-Лига, 17 тур 24.11.2019.Уфа - Сочи. 0:1. Дмитрий Полоз

Уфа - Сочи. 1:1. Андрес Вомбергар, Российская Премьер-Лига, 17 тур 24.11.2019.Уфа - Сочи. 1:1. Андрес Вомбергар

Обзор матча Уфа – Сочи 24 ноября 2019 – 0:1

После отставки Александра Точилина исполняющим обязанности главного тренера «Сочи» стал Роман Березовский. Перед матчем с «Уфой» он сказал, что рассчитывает на психологическую встряску игроков.

Матч на стадионе «Нефтяник» проходил при минусовой температуре, которая распугала болельщиков. И даже бесплатный вход на арену не помог заполнить трибуны в «Уфе».

Тем не менее, команды подарили болельщикам зрелищный первый тайм, в котором немало моментов имели обе команды. В составе хозяев активен был Кротов, а у гостей – Полоз.

«Уфа» больше владела мячом, а «Сочи» старался поразить ворота соперника в быстрых атаках. Одна из них и привела к голу в середине первого тайма.

Бурмистров получил передачу с фланга, вырезал пас на ход Полозу, выведя его один на один, и тот уверенно пробил в сетку ворот мимо Беленова – 0:1. На перерыв команды ушли при таком счете.

Во втором тайме команды стали чаще ошибаться и моменты создавать не получалось ни у одной из команд. В какой-то момент недовольно начали гудеть трибуны «Нефтяника».

На 68-й минуте «Сочи» выручил Фролов: Бизяк с нескольких метров опять не смог пробить мимо вратаря, а с добиванием Козлова голкипер справился уже лежа.

Вадим Евсеев приберег замены на концовку и вместо Бизяка и Кротова вышли Вомбергар и Гиоргобиани. Через две минуты замены сработали, и «Уфа» сравняла счет.

Сухов до конца боролся справа и со второй попытки смог подать на линию вратарской. На дальней штанге Вомбергар перевисел всех и пробил мимо Фролова.

Концовка заиграла новыми красками, однако голов зрители больше не увидели. Ничья – 1:1, которая не устроила ни одну из команд.

ОБЗОР МАТЧА

Итоговый счет и голы

Уфа – Сочи 1:1 (0:1). Голы: Полоз, 25 – Вомбергар, 85.

Статистика игроков

Уфа: Беленов, Сухов, Неделчару, Пуцко, Йокич, Алиев, Фомин, Карп, Тилль (Козлов, 65), Кротов (Вомбергар, 83), Бизяк (Гиоргобиани, 83).

Сочи: Фролов, Мостовой, Новосельцев, Миладинович, Мевля (Калугин, 50), Шакуро, Цаллагов, Померко, Бурмистров, Полоз (Заболотный, 56), Карапетян (Юрганов, 77).

Судья: Алексей Матюнин (Москва)

Предупреждения: Фомин, 38, Кротов, 49, Сухов, 61 - Цаллагов, 9, Бурмистров, 49.

24 ноября. Уфа. Стадион «Нефтяник».