Арсенал - Краснодар 24 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 17 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Один из претендентов на самые высокие места в Российской премьер-лиги «Краснодар» в 17-м туре на выезде сыграет против тульского «Арсенала». По итогам 16 туров «быки» набрали 30 очков, у «оружейников» 19 баллов.

«КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Арсенал - Краснодар 24 ноября 2019.

Арсенал - Краснодар. 0:1. Тонни Вильена, Российская Премьер-Лига, 17 тур 24.11.2019.Арсенал - Краснодар. 0:1. Тонни Вильена

Арсенал - Краснодар. 0:2. Сергей Петров, Российская Премьер-Лига, 17 тур 24.11.2019.Арсенал - Краснодар. 0:2. Сергей Петров

Арсенал - Краснодар. 1:2. Евгений Луценко, Российская Премьер-Лига, 17 тур 24.11.2019.Арсенал - Краснодар. 1:2. Евгений Луценко

Статистика личных встреч Арсенал - Краснодар 24 ноября 2019

«Краснодар» и «Арсенал» провели 9 официальных матчей, все – в РПЛ. В них на счету черно-зеленых 7 побед, 1 ничья и 1 поражение при разнице мячей 19:1. 5 игр закончились со счетом 3:0 в пользу «горожан».

Прогнозы букмекеров на матч Арсенал - Краснодар 24 ноября 2019

Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом предстоящей встречи. Коэффициент на победу «быков» - 2,2, на ничью – 3,45, а в случае победы «Сочи» ставку можно увеличить в 3,5 раза.

Прогноз на матч Арсенал - Краснодар 24 ноября 2019

«Краснодар» одержит победу на выезде

Время начала матча Арсенал - Краснодар 24 ноября 2019

Матч Арсенал - Краснодар 24 ноября 2019 года в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть матч Арсенал - Краснодар 24 ноября 2019

Прямая видеотрансляция матча Арсенал - Краснодар состоится 24 ноября, она начнется в 16:30 по московскому времени на Матч Премьер.

Трансляция матча Уфа - Сочи 24 ноября 2019

Трансляция матча Арсенал - Краснодар 24 ноября 2019 года состоится в прямом эфире на Матч Премьер с 16:30 по московскому времени, текстовая трансляция на kp.ru