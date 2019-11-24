Железную дорогу из Краснодара в Туапсе закроют на три месяца

В начале 2020 года расписание поездов, следующих из Краснодара в Туапсе, Сочи и Адлер будет серьезно изменено. Дело в том, что на участке Чинары – Чилипси пройдет реконструкция Лысогорского тоннеля, протяженность которого 3200 метров.

С 14 по 27 апреля прекратится движение пассажирских поездов на участке Краснодар – Горячий Ключ – Туапсе и электричек на участке Горячий Ключ – Туапсе.

Все поезда, следующие в Сочи и Адлер пойдут не через Краснодар, а через станции Кавказская и Белореченская. Время в пути в среднем увеличится на 4-5 часов.

- Для сохранения ежедневного сообщения Краснодара с Адлером и участком Краснодар – Староминская – Ростов вариантным графиком предусмотрено назначение новых поездов: №664/663 Ростов – Краснодар – Адлер, отправлением из Ростова 6 раз в неделю, кроме субботы; №640/639 Ростов – Краснодар – Кавказская с прицепкой по Кавказской к поезду №80/79 Архангельск – Адлер до Адлера, отправлением из Ростова по субботам, - сообщают в пресс-службе СКЖД.

Путь из Краснодара в Сочи станет еще длиннее, теперь пассажирам придется ехать через Кавказскую. «Ласточки» Краснодар – Адлер и Краснодар – Роза Хутор будут ходить из курортов только до Туапсе.

Краснодарцы смогут попасть в Сочи по железной дороге с помощью дополнительного поезда №693/694 Новороссийск – Краснодар – Кавказская и сделать пересадку в сторону Адлера и Розы Хутор.