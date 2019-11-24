Обзор матча Арсенал - Краснодар 24 ноября 2019 – 1:2. Счет, голы, статистика игроков

«Краснодар» добился выездной победы над тульским «Арсеналом» со счетом 2:1 и поднялся на третью строчку в турнирной таблице РПЛ. В первом тайме на голы Вильены и Петрова точным ударом ответил Луценко. Во второй половине встречи пенальти не смог реализовать Игнатьев.

Арсенал - Краснодар. 0:1. Тонни Вильена, Российская Премьер-Лига, 17 тур 24.11.2019.Арсенал - Краснодар. 0:1. Тонни Вильена

Арсенал - Краснодар. 0:2. Сергей Петров, Российская Премьер-Лига, 17 тур 24.11.2019.Арсенал - Краснодар. 0:2. Сергей Петров

Арсенал - Краснодар. 1:2. Евгений Луценко, Российская Премьер-Лига, 17 тур 24.11.2019.Арсенал - Краснодар. 1:2. Евгений Луценко

Обзор матча Арсенал - Краснодар 24 ноября

По статистике «Краснодар» один из самых неудобных соперников для тульского «Арсенала», в девяти матчах «оружейники» смогли забить только один гол, более того, пять раз встречи заканчивались со счетом 0:3.

Не удивительно, что «Краснодар» решил сыграть от себя и выставил в линию атаки сразу четырех футболистов – Фернандеша, Берга, Игнатьева и Сулейманова. Ставка тренерского штаба «быков» быстро сыграла, Вилена уже на седьмой минуте открыл счет.

Шапи точным пасом к передней линии штрафной, нашел Петрова, который быстро проткнул снаряд левее на Вильену - ударом метров с восемнадцати в касание голландец поразил створ. Правда, не обошлось без рикошета от Беляева, который и оставил Шамова не у дел – 0:1.

Через несколько минут у «Краснодара» начались проблемы – Фернандеш получил повреждение и не смог продолжить игру. Пока выйти на поле готовился восстановившийся после травмы Вандерсон, туляки имели отличные шансы сравнять счет, но мяч угодил в штангу.

А на 25-й минуте «Краснодар» снова праздновал гол. Шапи исполнил крученую подачу со штрафного к дальней штанге, откуда Бауэр головой сбросил мяч, а Петров с подбора метров с восемнадцати первым же касанием ударил точно в дальний, левый от себя угол – 0:2.

«Арсеналу» потребовалось несколько минут на то, чтобы прийти в себя после нокдауна. Хозяева поля провели ударнейшую концовку. На 43- минуте Луценко после гениальной передачи Ткачева отыграл один мяч. А до конца тайма только подвиги Сафонова смогли спасти «Краснодар» от ничейного счета.

Во втором тайме на поле вместо Берга появился Юрий Газинский, который из-за травмы пропустил полгода. Игра стала примерно равной – гостям пришлось изменить суператакующую схему, а на 63-й минуте «Краснодар» получил право на пенальти. Игнатьев выходил один на один и был сбит Шамовым. Сам форвард подошел к «точке» и пальнул выше ворот.

После этого момента Игнатьев стал играть еще старательнее, моменты имел и Вандерсон, а вот игроки «Арсенала» уже не заставляли Сафонова совершать подвиги – угроз южанам было все меньше.

И все же на последних минутах верный момент упустили хозяева. Луценко заложил корпус и справа из штрафной пальнул в сторону дальнего угла - мяч летел мимо, но из вратарской добавлял Костадинов, который немного не попал.

В итоге второй тайм не вышел таким зрелищным, как первый, а «Краснодар» довел дело до победы – 2:1.

ОБЗОР МАТЧА

Итоговый счет и голы

Арсенал - Краснодар 1:2 (1:2). Голы: Луценко, 43 - Вильена, 7, Петров, 25.

Статистика игроков

Краснодар: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Фьолусон, Фернандеш (Вандерсон, 15), Уткин, Вильена, Игнатьев, Сулейманов (Стоцкий, 78), Берг (Газинский, 57).

Арсенал: Шамов, Григалава, Денисов (Лесовой, 66), Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко (Ломовицкий, 76), Ткачев, Чаушич, Костадинов, Луценко.

Судья: Станислав Васильев (Ижевск)

Предупреждения: Альварес, 24, Шамов, 62 - Мартынович, 16, Берг, 27, Уткин, 60, Вильена, 67, Игнатьев, 90.

Незабитый пенальти: Игнатьев, 63 (выше ворот).

24 ноября. Тула. Центральный стадион «Арсенал».