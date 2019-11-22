2019-11-22T12:46:23+03:00
Спорт

Алена Косторная с мировым рекордом выиграла короткую программу Гран-При Японии

На второй строчке Рика Кихира, Загитова лишь четвертая, Самодурова - седьмая
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Комментарии: comments4
Алена Косторная - ученица Этери ТутбердизеАлена Косторная - ученица Этери ТутбердизеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В пятницу 22 ноября в Саппоро стартовали состязания фигуристок Гран-При Японии 2019. Свою короткую программу представили три россиянки - Алена Косторная, Алина Загитова и Софья Самодурова. А противостояла им японка Рика Кихира.

Перед выступлением сильнейшей группы лидировала американка Карен Чен, получившая за свою короткую программа 67,21 балла.

На разминке было довольно волнительно: у Софьи Самодуровой не получился флип, а Кихира испытывала трудности с тройным акселем.

А первой на лед из россиянок вышла Алена Косторная. И она выступила так, что зрители встали со своих мест и устроили фигуристке овации.

- Выдающееся катание! – воскликнула Татьяна Тарасова. – Это очень большое достижение в короткой программе – то, что она сейчас продемонстрировала. Где и кто видел лучше?!

Судьи оценили короткую программу Косторной в 85,04 балла, и это новый мировой рекорд!

После Алены на горячий лед вышла Алина Загитова. Олимпийская чемпионка со своей программой не справилась, допустив несколько ошибок, и получила в итоге 66,84 балла.

Татьяна Тарасова в эфире Первого канала поддержала спортсменку и отметила, что Алина «начала оформляться».

Программа Софьи Самодуровой была немного проще, чем у конкуренток, и фигуристка с ней справилась – 63,85 балла.

- Она показала свой максимум в очень непростой период. Все, что она могла сегодня - сделала. Она изменилась, выросла, это естественно. Поздравляю ее и тренера Алексея Мишина! - отметила Тарасова.

Японская фигуристка Рика Кихира вновь заставила трибуны реветь от восторга, но сегодня превзойти Алену Косторную было невозможно.

Результаты короткой программы у женщин на Гран-При Японии 2019

Результаты короткой программы у женщин на Гран-При Японии 2019

Первая тройка перед вторым прокатом, который пройдет завтра, 23 ноября – Алена Косторная (85,01), Рика Кихира (79,89) и Карен Чен (67,21). Алина Загитова только четвертая, Софья Самодурова – седьмая.

Произвольная программа у женщин на Гран-При Японии пройдет завтра, 23 ноября. Старт - в 10:50 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На границе с Абхазией собака нашла тайник с сигаретами в бензобаке машины
На Кубани отец чуть не задушил 14-летнего сына на глазах у матери
На Кубани прошло родительское собрание, на котором обсудили подготовку к ЕГЭ
В Туапсинском районе пройдет медобследование для жителей старше 65 лет
На Кубани задержали жителя Самарской области с крупной партией наркотиков
Доходы бюджета Кубани превысили 280 миллиардов рублей
В Динском районе в аварии погиб водитель легковушки
Кубанские хирурги удалили у пенсионерки опухоль в левом предсердии
Сочинец во время ссоры поджог волосы своей подруге
В Краснодаре музею-заповеднику имени Фелицына исполнилось 140 лет
В 99 многоэтажках Краснодара заменили 324 лифта
На Кубани лжегазовик грабил пенсионеров
Жителей поселка Российского, где меняют поврежденное оборудование, напоили чаем
В Краснодарском крае поезд протаранил иномарку, выехавшую на переезд
Власти Кубани планируют запустить электрички в Крым с помощью государственно-частного партнерства
В Тихорецке ввели в эксплуатацию новую подстанцию «Манежная»
В Кореновском районе сотрудница банка похищала деньги клиентов
Славянская больница получила новое оборудование
Мэрия Краснодара выделит деньги на проект реставрации дома по Коммунаров
В Лабинском районе у неплательщика арестовали тягач «Вольво»
В Новороссийске задержали телефонного мошенника
В Сочи в селе Барановка отремонтировали улицу Армянскую
В поселке Российском Краснодара на месте аварии организовали пункт обогрева
Экс-руководителю краевого центра медицины катастроф реальный срок наказания сменили условным
В Краснодаре прошел фестиваль «Венок дружбы народов Кубани»