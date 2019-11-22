2019-11-22T14:46:45+03:00
Происшествия

На Кубани объявили два экстренных предупреждения

В регионе высока вероятность ЧС из-за сильного ветра и сгона воды в районе Ейска
Александра ПОДУШКО
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На Кубани объявили два экстренных предупрежденияНа Кубани объявили два экстренных предупрежденияФото: Евгения ГУСЕВА
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В Краснодарском крае объявили два экстренных предупреждения. В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что 22 ноября в Таганрогском заливе в район Ейска из-за ветрового сгона ожидается спад уровней воды с достижением опасных отметок и ниже.

Также было объявлено экстренное предупреждение по сильному ветру. До конца дня 22 ноября, ночью и утром в субботу по Керченскому проливу сохранится восточный ветер 20-25 м/с, высота волн будет достигать 20-30 дм, возможно быстрое обледенение судов.

В ведомстве предупреждают, что при усилении ветра лучше не покидать здания, находиться в помещениях. Важно следить за детьми и не оставлять их одних без присмотра.

Если вы оказались на улице во время сильного ветра, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах домов. Лучше не прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, под рекламным щитами деревьями. В городе лучше выйти из автомобиля, автобуса и спрятаться в ближайшем убежище, подземном переходе или подвале.

В Краснодаре, по данным краевого Гидрометцентра, 22 ноября ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду, временами порывы 15-18 м/с. Днем будет 2…4 градуса тепла. На территории Кубани ветер северо-восточный 9-14 м/с, местами порывы 20-25 м/с. Днем будет -2…+3, в южной половине края до +5 градусов тепла.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам:

- «01» - единый телефон спасения;

- «010» - с мобильных телефонов;

- 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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