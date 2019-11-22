2019-11-22T16:22:47+03:00
Общество

В Сочи прикрыли незаконную парковку на пляже

Нарушители незаконно брали деньги за присмотр транспорта
Галина КОПЫЛОВА
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Организатору незаконной парковки грозит штраф. Фото: pp.userapi.comОрганизатору незаконной парковки грозит штраф. Фото: pp.userapi.com
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В Хостинском районе Сочи судебные приставы опечатали муниципальный пляж «Красный штурм».

- В настоящий момент доступ к пляжу, расположенный по улице Новороссийское шоссе, ограничен для некоего ООО «Олимп Холидейс» и иных лиц. Данной организации запретили парковаться на территории, либо размещать там транспорт и электротехнику. Парковка на пляже разрешена исключительно автотранспорту специализированных служб, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФСПП по Краснодарскому краю.

Фото пресс-службы УФССП России по Краснодарскому краю

Фото пресс-службы УФССП России по Краснодарскому краю

Оказалось, что шлагбаум установлен на границе, ведущей на пляжную территорию. В пресс-службе администрации Сочи, уточнили, что опечатанная зона принадлежит не городу, а частному лицу и к муниципальному пляжу никакого отношения не имеет.

- Речь идет совершенно не о территории муниципального пляжа. Рядом с пляжем «Красный штурм» есть частная зона, на которой некие люди организовали стоянку и установили шлагбаум. И собственник подал на организатора незаконной парковки в суд и выиграл его, - пояснили в мэрии.

На момент приезда судебных приставов, организатора парковки на месте не было. Приставы опечатали шлагбаум, а также разместили там специальные объявления. По данным службы приставов, нарушитель заплатит штраф. А в случае неисполнения решения суда, должнику грозит не только административная ответственность, но и уголовная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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