Ветер на службе у людей

Монтаж ветроустановок на самой крупной в России Адыгейской ветроэлектростанции (ВЭС), запланированная мощность которой – 150 МВт завершен. АО «НоваВинд» – дивизион Росатома, отвечающий за реализацию проектов в области ветроэнергетики – построило все 60 ВЭС и приступило к последней, важнейшей стадии – пуско-наладочным работам.

Стоит отметить, что монтаж ветроэнергетической установки состоит из трех этапов: механическая сборка, электромонтажные и пусконаладочные работы. Последние уже ведутся на 36 из 60 установок.

Фото: "НовоВинд"

«Сейчас группа наших специалистов работает на 36-ти ВЭУ, а это более 50% объёма всех запланированных работ, – рассказал директор Волгодонского филиала АО «НоваВинд» Пётр Аксаньян. – Мы прикладываем все усилия, чтобы закончить все эти работы в срок».

Как только Адыгейский ветропарк, занимающий 16,4 га (более 22 футбольных полей) заработает в полную силу, он будет вырабатывать энергию, способную питать город с населением 150 тыс. человек, например, Майкоп.

Высота каждой ветроустановки вместе с ротором – около 150 м., вес – около 300 тонн, мощность – 2,5 МВт. На каждой установлена метеостанция, руководящая автоматической системой регулировки положения трёх 50-метровых лепестка ротора. В строительстве используются самые современные технологии, призванные сделать конструкции устойчивыми и экологически безопасными.

«Лопасти ВЭУ привезены из Индии, они сделаны из композитных материалов, таких как стекловолокно и карбоновое волокно, – отметил руководитель группы пуско-наладочных работ Дмитрий Бегенев. – Они имеют особую форму, разработанную под определённый класс ветра, в частности, под класс – 3а, именно такого класса ветра дуют в районе расположения ветропарка».

Масштабы сооружения впечатляют, а место, где проводится наибольший объём работ по пуско-наладке, может испугать. Только для того, чтобы добраться до него, надо подняться на лифте на высоту 80 м, а затем ещё 20 м наверх преодолеть по узкой лестнице. Здесь, на вершине башни ВЭС находится сердце ветрогенератора. Чтобы оно забилось, и гигантский организм установки ожил, наладчикам нужно настроить и проверить каждую схему, каждое соединение, каждый механизм.

Помещение, где расположены почти все главные системы установки, напоминает космическую станцию. Здесь километры проводов, сотни кнопок и датчиков. Всё это образует сложнейшую сеть, в которой каждый узелок, каждый контакт играет важную роль. Если выйдет из строя один механизм или электрическая схема, остановится работа всей установки. Чтобы этого не произошло, перед запуском необходимо проверить исправность всех механизмов, правильность работы всех систем. Специальное программное обеспечение, разработанное для ветрогенераторов, собирает с сотен датчиков информацию, обрабатывает её и в автоматическом режиме управляет работой всех узлов конструкции таким образом, чтобы эффективность ВЭС была максимальной.

Фото: "НовоВинд"

Сборка установки настолько филигранная, а конструкция настолько сбалансированная, что в движение этот механизм может привести даже слабый ветер (5–6 м/с). Когда ВЭС будут запущены в эксплуатацию, скорость вращения их лопастей будет 10-15 оборотов в минуту.

Работа наладчика ВЭС ответственная и очень сложная. Трудиться приходится на большой высоте и в крайне стеснённых условиях. Башню высотой с 33-этажный дом раскачивает ветер, амплитуда колебания достигает 10 см. Прежде чем приступить к работе на этом объекте каждый специалист прошёл подготовку наподобие той, какую проходят космонавты для тренировки вестибулярного аппарата. Предварительно эти специалисты обучались в Германии и Голландии.

Воздушные потоки в этих бескрайних Адыгейских полях гуляют круглый год. В зависимости от мощности ветра ВЭС будут вырабатывать ток разного напряжения. Чтобы он стал пригодным к использованию, его пропускают через стабилизатор. Этим процессом, как и работой всех систем, будет автономно управлять компьютер.

После запуска Адыгейского парка ветроэлектростанций в эксплуатацию, край дополнительно получит около 354 млн кВт/часов электроэнергии в год. Электроэнергия с Адыгейской ВЭС будет поступать на 60 комплектных трансформаторных подстанций, а затем по подземным кабельным линиям уходить на подстанцию 220 кВ на территории Гиагинского района. Реализация проекта по строительству и запуску в эксплуатацию Адыгейской ВЭС позволит сократить энергодефицит республики на 20% и поможет восполнить растущие потребности республики в электроэнергии.