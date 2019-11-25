Черная пятница 2019 в Краснодаре: скидки и распродажи, список магазинов

Черная пятница 2019 в Краснодаре начнется буквально через пять дней. А это значит, что совсем скоро всех любителей сэкономить в торговых центрах ждут скидки от 20% до 70% (а на некоторые товары они могут достигать и 90%). По крайне мере, именно так акцию анонсируют организаторы. «КП»-Кубань» узнала, какие скидки и где обещает Черная пятница 2019 в Краснодаре.

КОГДА БУДЕТ ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА В 2019 ГОДУ В КРАСНОДАРЕ

Формально проходящая в городе акция тотальных скидок идет всего один день - 29 ноября. Однако в некоторых магазинах цены начнут падать уже 28-го числа. Как правило, окончание акции объявляют сами торговые точки. Но зачастую главная распродажа года длится не только один день, но и ближайшие выходные, то есть в этом году до 1 декабря.

КАКИЕ СКИДКИ БУДУТ В ЧЕРНУЮ ПЯТНИЦУ 2019 ГОДУ В КРАСНОДАРЕ

Акция пройдет во всех торговых центрах кубанской столицы. Условия у всех магазинов разные. На межсезонную распродажу выгода составит 15 - 30%, на вещи прошлых коллекций скидки от 50%, а ограниченный перечень товаров можно купить со скидкой до 80-90%.

КОНКРЕТНО

Список магазинов, участвующих в акции Черная пятница 2019 в Краснодаре

ТРЦ «Галерея Краснодар»

Адрес: ул. Володи Головатого, 313

«Черная пятница» продлится с 29 ноября по 1 декабря.

Время работы комплекса 29 ноября с 10:00 до 00:00.

Бонусы: ТЦ обещает оплатить поездку в такси за покупки 29 и 30 ноября. Обязательное условие – чек от 10 тысяч рублей.

ТЦ «Мега»

Адрес: Новая Адыгея, Тургеневское шоссе, 27

Телефон: 8 (861) 201-00-01

Время работы комплекса с 08:00 до 22:00.

Акцию устроят с 29 по 30 ноября. В первый день распродажи ожидается шоу-программа.

ТЦ «СБС Мегамолл»

Адрес: ул. Уральская, 79/1

Телефон: 8 (861) 210-12-10

«Черная пятница» продлится с 29 ноября по 1 декабря. Время работы комплекса в первый день акции с 10:00 до 01:00.

ТРЦ «Красная площадь»

Адрес: ул. Дзержинского, 100

Телефон: 8 (861) 253-78-77

В акции «Черная пятница» участвуют не все магазины ТРЦ. Распродажа продлится с 29 ноября по 1 декабря.

Время работы комплекса с 10:00 до 22:00.

ТЦ OZ Молл

Адрес: ул. Крылатая, 2

Телефон: 8 (861) 210-52-64

«Черная пятница» запланирована только 29 ноября.

Время работы комплекса 29 ноября с 10:00 до 00:00.

В некоторых магазинах акция продлится 10 дней.Фото: Евгения ХИЛЬКО

КАК НЕ ПЕРЕПЛАТИТЬ В ЧЕРНУЮ ПЯТНИЦУ

Не все краснодарские магазины честно участвуют в этой акции. Иногда, покупая вещь «со скидкой», можно отдать за нее еще больше, чем в обычный день. А все потому, что продавцы за несколько дней до начала «Черной пятницы» «накручивают» ценник. Чтобы не попасться на крючок, просто заранее определитесь со списком покупок, пройдитесь по магазинам и сфотографируйте стоимость товара.

Если во время акции вы выбрали вещи на распродаже, то проверьте их качество. Зачастую в дни распродаж на витрины выставляют товар с браком или остатки залежавшегося товара - то, что не продалось в прошлом сезоне или даже позапрошлом.

Внимательными нужно быть и на кассе. Особенно, если вам предлагают подарок в честь акции. На радостях можно не заметить, как вам пробьют безделушку. Поэтому проверяйте чек, уточняйте цену у кассира. Вернуть «презент» и получить свои деньги не получится – например, крем для обуви, нижнее белье или косметика возврату не подлежат.

КАК БУДЕТ ХОДИТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ В ЧЕРНУЮ ПЯТНИЦУ 2019 ГОДУ В КРАСНОДАРЕ

Грандиозная распродажа на работе городского транспорта не отразится – троллейбусы, трамваи и автобусы будут курсировать как обычно. В случае, если ваш шопинг затянется, то рассчитывать придется только на такси. Правда, время ожидания водителя увеличится – вечером 29 ноября машину ждать придется от 30 минут до часа.

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- «Сатурн» - 8-918-222-02-22

- «Везет» - 8 (861) 216-66-66

- «Максим» - 8 (861) 944-44-44

- «Каскад» - 8 (861) 233-33-33

- «Лидер» - 8 (861) 257-10-57

- «Пять семерок» - 8 (861) 25-777-77

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