2019-11-25T16:45:29+03:00
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Везли с Украины в переносках для кошек: «Живую» контрабанду редких обезьян передали в краснодарский Сафари-парк

Сейчас все 22 мартышки находятся на карантине [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Никаких документов на приматов не было. Фото: Южное таможенное управление.Никаких документов на приматов не было. Фото: Южное таможенное управление.
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На юге России таможенники при проверке машины, которая ехала с Украины, обнаружили «живую» контрабанду. В багажнике автомобиля стояли пластиковые коробки для переноски домашних животных. В корзинах находились 22 обезьяны.

Таможенники задержали партию контрабандных обезьян на границе с Украиной.22 обезьяны, предположительно зеленые мартышки, были задержаны сотрудниками Ростовской таможни на прошлой недели в районе российско-украинской границы в Ростовской области (c) Ruptly

- Предположительно, это зеленые мартышки - редкий вид животных, попадающих под действие конвенции СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения - Авт.), - рассказывают в Ростовской таможне. - При этом экзотический груз перемещался без каких-либо сопроводительных и разрешительных документов.

Обезьян перевозили в пластиковых коробках для переноски домашних животных. Фото: Южное таможенное управление.

Обезьян перевозили в пластиковых коробках для переноски домашних животных. Фото: Южное таможенное управление.

На время разбирательств всех обезьян передали в краснодарский Сафари-парк.

- Сейчас все мартышки находятся на карантине, где их наблюдают врачи государственной ветслужбы. Важно проверить их здоровье, поэтому ждем результаты анализов, чтобы понять есть ли у них какие-либо инфекции, болезни, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» владелец краснодарского «Сафари-парка» Марио Абурмаилех. - Лишь после всех обследований обезьян можно будет выпускать в вольеры к другим обитателям. Сейчас посетители не смогут их увидеть. Краснодарский климат для такого вида обезьян не подходит, потому они находятся в помещении с обогревателями.

Фото: Южное таможенное управление.

Фото: Южное таможенное управление.

В целом у ветеринаров опасения зеленые мартышки не вызывают, они активны, аппетит хороший.

Вообще в природе выделяют шесть видов зеленых мартышек. Обитают они в Юго-Восточной Африке, селятся всегда поблизости от источников воды. Их численность пока не вызывает опасений. Однако на этих обезьян часто незаконно охотятся ради добычи мяса.

Фото: Южное таможенное управление.

Фото: Южное таможенное управление.

Сейчас ростовские таможенники ищут всех нарушителей. О том, останутся ли обезьянки в Краснодаре, станет известно лишь после решения суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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