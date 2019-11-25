«Главное, не научиться цинизму»: 23-летняя следователь МВД, покончившая с собой, увядала на глазах, начав работать в полиции

В Сочи следователи разбираются в обстоятельствах гибели 23-летней полицейской Марии Клочковой. Девушку нашли на рабочем месте в субботу, 23 ноября, в Хостинском отделе полиции. Рядом с ней лежал табельный пистолет.

- Организована доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам будет принято процессуальное решение, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В тот день, 23 ноября, новоиспеченный следователь МВД — Маша только в этом году окончила ВУЗ - заступила на дежурство. Получив пистолет, она закрылась в своем кабинете.

Цитаты со страницы Марии говорят о ее душевном состоянии красноречивее всех заключений

О работе в полиции Маша Клочкова мечтала с детства, засматривалась многочисленными сериалами про борцов с криминалом. Форма ей очень шла. Но как только добилась того, чего хотела — реальной работы в отделе — сникла. В последнее время это замечали все близкие Марии. А сама девушка все чаще постила на своей странице в соцсети великие и говорящие цитаты: «Жизнь учит нас цинизму. И главное — не научиться ему» (Иосиф Бродский).

- Мы выпустились 26 июля, - рассказывает «КП» - Кубань» одна из однокурсниц Марии Инга (имя изменено). - Она была веселой и целеустремленной. Приехала учиться из Апшеронска, не самого завидного города Краснодарского края. Училась очень хорошо, благодаря этому ей удалось устроиться на работу не куда-нибудь, а в один из сочинских отделов. В принципе, система у нас жесткая, и Маша была, как мне казалось, к этому готова. Известие о ее самоубийстве в отделе — это просто шок.

Подруги говорят, что Маша никогда долго не расстраивалась из-за проблемыФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кстати, Мария Клочкова работала следователем только месяц. И совсем недавно ей стали выдавать табельное оружие. Несколько раз госслужащую подлавливали на том, что пистолет она сдает со взведенным курком.

Сейчас информацию о самоубийстве в сочинской полиции никак не комментируют, ссылаясь на ведомственную проверку.

Однако в некоторых СМИ уже появились данные о том, что Клочкову унижало руководство.

- Доходило до того, что ей в лицо швыряли флешку с обвинительными заключениями на них, - цитируют слова еще одной подруги юного следователя журналисты.

Девушка любила жизнь и свою профессию

Пока правоохранители разбираются с причинами очередного суицида в системе МВД, их коллеги-адвокаты видят ему объяснение.

- Россия в числе стран-лидеров по количеству самоубийств на 100 тысяч населения. А полиция - часть нашего общества, и в ней происходят те же процессы, помноженные на ведомственную специфику: профессиональная деформация, стресс, нагрузка, служебные отношения и так далее, - заявил "КП" - Кубань" управляющий партнер адвокатского "Правовой статус" Алексей Иванов.