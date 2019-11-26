Краснодар - Базель 28 ноября. Прогноз и ставки на матч группового этапа Лиги Европы
В пятом туре группового этапа Лиги Европы «Краснодар» принимает швейцарский «Базель», который лидирует в квартете C. В первом туре «быки» потерпели разгромное поражение на выезде со счетом 5:0 и намерены взять реванш.
Сейчас краснодарцы имеют в активе 6 очков, ровно столько и у испанского «Хетафе» - главного конкурента «быков» за выход в плей-офф Лиги Европы, у «Базеля» 10 очков и он уже гарантировал себе еврокубковкую весну.
Прогноз и ставки на матч Краснодар - Базель 28 ноября
Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом домашнего матча. Коэффициент на победу «быков» – 1,9, на ничью – 4,1, на победу «Базеля» - 4.
Прогноз «КП» - победа «Краснодара» (кф. 1,9)
История встреч Краснодар – Базель 28 ноября
В первом туре «Базель» нанес «Краснодару» самое крупное поражение в еврокубках. Швейцарцы провели против российских команд 14 матчей, одержав семь побед при двух ничьих и пяти поражениях. Статистика «Базеля» России – две победы, две ничьи и три поражения.
В швейцарской Суперлиге «Базель» идет на втором месте, уступив лидерство «Янг Бойз». В последнем матче соперник «Краснодара» на выезде уступил «Серветту» со счетом 0:2.
«Краснодар» же в Туле обыграл «Арсенал» - 2:1, в этом матче на поле вышли восстановившиеся после травм Вандерсон и Газинский.
ИСТОЧНИК KP.RU
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