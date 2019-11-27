2019-11-27T11:06:29+03:00
Телевидение

Фитнес-инструктор из Краснодара пришла на передачу «Давай поженимся» искать не любовь, а... шутки ради

Девушка рассказала, как оказалась на федеральном канале
Галина КОПЫЛОВА
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Алёна Горбань с астрологом Василисой ВолодинойАлёна Горбань с астрологом Василисой Володиной
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26 ноября в эфир вышел очередной выпуск «Давай поженимся». В программе, где одинокие сердца ищут друг друга, засветилась и наша землячка - 27-летняя Алёна Горбань. Но вот только она приехала на передачу не за любовью, а ради развлечения.

- Редакторы программы нашли меня в Instagram. Написали, что я подхожу по типажу для одного их женихов и позвали на съемки. Я сначала не поверила, думала, что просто кто-то шутит. Но потом меня убедили в серьёзности намерений, - рассказала Алена.

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Очень много людей просили оповестить о дате эфира - 26 ноября. Все, кто будет смотреть, снимайте истории комментируйте и отмечайте меня, надеюсь на такую же вашу активность как и в день съёмок
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Девушка работает в Краснодаре фитнес-инструктором. А для съемок нужна была именно участница со спортивным телосложением. Алена согласилась не сразу, одна из причин – жениха она могла увидеть только в студии. Но желание испытать новые эмоции взяли верх.

- Я поехала в Москву с подругой Верой. Сначала хотела взять маму, но она отказалась, сказала «дочь меня в эту авантюру не впутывай, хочешь – бери бабушку», - смеется девушка.

Алена Горбань долго не может найти мужчину, с которым можно было бы построить серьезные отношения. Поэтому когда летела в столицу, все же надеялась, на то, что женихом окажется красивый, умный, обеспеченный мужчина. Но пошло всё не по плану – на знакомстве с претендентом она узнала, что на передаче 30-летний парень уже второй раз, разведен и у него двое детей.

- Жених был совсем не в моем вкусе. Поэтому вела себя немного дерзко. Меня он не выбрал, но после съемок зачем-то стал писать извинения в соцсетях, - рассказала Алена.

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Первый перелёт в моей жизни ,первый раз была в Москве и сразу на #первыйканал начало не плохое,дальше больше #янапервом#москва#останкинотв
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В целом процесс съемок фитнес-тренеру понравился. Но при этом Горбань отметила, что на эту передачу больше не поедет, будет искать свою любовь не через ТВ, а среди своего окружения.

- На программу приходят люди, которые действительно хотят найти вторую половинку. Но я поняла, что это не мой путь. Единственное, я была рада знакомству с ведущими – они классные. Особенно отмечу Ларису Гузееву – по душе мне эта характерная женщина, мне кажется, мы схожи с ней энергетикой, - делится девушка.

Кстати, Алену мы, возможно, еще не раз увидим в телевизоре. Очередная цель девушки – участие в шоу «Последний герой», она уже подала анкету и ждет согласования своей кандидатуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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