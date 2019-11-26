Вратарю «Кубань-Холдинга» сломали нос во время массовой драки на футбольном поле в Элисте

Выездной матч футбольного клуба из станицы Павловской «Кубань-Холдинг» против «Уралана-Росгвардии» в Элисте завершился массовой дракой, в которой получили травмы два игрока из Краснодарского края.

Полуфинальный матч Лиги Чемпионов ЮФО-СКФО проходил на стадионе «Юность» в столице Калмыкии. Поддержать свою команду пришли несколько сотен болельщиков. Теплого приема чемпионам Краснодарского края ждать не приходилось, но вряд ли футболисты были готовы к такому исходу матча.

Драка на футбольном поле в Элисте во время матча "Уралан" и "Кубань-Холдинг".

«Уралан» повел в концовке первого тайма, а в середине второй половины встречи гости остались в меньшинстве. Ключевым эпизодом матча стал штрафной в ворота команды из Элисты, назначенный уже в компенсированное время. На 97-й минуте «Кубань-Холдинг» точным ударом сравнял счет, что привело в ярость местных болельщиков.

Несколько десятков людей с кулаками набросились на судей и кубанскую команду. Разнять массовую драку смогли только сотрудники правопорядка.

- В составе «Уралана» играют два сотрудника Росгвардии. Они так же делали все возможное, чтобы прекратить беспорядки на футбольном поле, - отметили в управлении Росгвардии по Республике Калмыкия.

Без пострадавших не обошлось. Вратарь «Кубань-Холдинга» Федор Дьяченко, по предварительным данным, получил перелом носа и черепно-мозговую травму. Кроме того, повреждения получил и защитник клуба. Матч был прекращен досрочно, а «Уралану» засчитали техническое поражение со счетом 0:3.

- Наш автобус несколько часов не выпускали из Элисты, мы уехали только поздним вечером. Два наших футболиста из-за полученных травм не принимали участие в матче против «Вайнаха», - рассказал «КП-Кубань» тренер «Кубань-Холдинга» Дмитрий Фомин.

По его словам, вратарю первую помощь в Элисте оказали врачи «скорой помощи», сейчас игрок проходит дополнительное обследование в станице Павловской.

В полиции Калмыкии на основании отчета инспектора матча начали проверку и даже завели несколько дел об административных правонарушениях.

Контрольно-дисциплинарная комиссия Союза федераций футбола ЮФО и СКФО дисквалифицировала стадион «Юность» в Элисте на один год и оштрафовала «Уралан» на 20 тысяч рублей за необеспечение безопасности во время футбольного матча.

Оставшийся без двух игроков «Кубань-Холдинг» после долгой дороги в Кисловодск, уступил в финале «Вайнаху» из Шали в серии пенальти, который и стал победителем окружной Лиги чемпионов.