В Краснодаре столичный психолог отгрызла ухо администратору ночного клуба за замечание

- Помогите найти справедливость - моей подруге откусили ухо в караоке-клубе! - написала девушка по имени Кристина.

Именно она решилась придать огласке жуткий случай, в котором пострадала ее 30-летняя подруга Яна В.

А произошло все в одном из ночных клубов города в День матери, где девушка работает администратором. Заведение только открыло свои двери, сотрудники уже стояли в ожидании посетителей.

- Одними из первых зашла пара влюбленных. Молодой человек вел себя спокойно, в то время как его спутница вела себя неадекватно. Она выбивала двери в зале, крутила сальто, бегала с микрофоном во рту. Понимая, что девушка просто испугает других посетителей, я подошла и попросила ее успокоиться. Но она не унималась, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» пострадавшая администратор. - Сам парень, извиняясь за очередную выходку спутницы, обмолвился, что девушку зовут Кристина, она сейчас находится в командировке. Приехала из Москвы. В столице работает психологом-наркологом, помогает людям каждый день, а сейчас отдыхает.

Швы девушка будет снимать только через 8 дней.

Когда посетительница вновь стала привлекать внимание своим поведением, к ней подошла Яна. Но, услышав замечание в свой адрес, девушка рассвирепела и, что есть силы, вцепилась в волосы администратору. Коллеги Яны стали звать охрану.

- Все произошло очень быстро. Помню, что пыталась ее оттолкнуть от себя, но тут она вцепилась зубами мне в ухо и откусила хрящ сверху. Не заметила, где был ее парень, но оттащить дамочку помогли коллеги-охранники, - вспоминает Яна. - Меня сразу повели в туалет останавливать кровь, ее было много. Затем поехали в травмпункт. В больнице врач попытался сшить мне порванные участки уха, но все равно нет кусочка теперь. Перевязка на данный момент мне не нужна, через 8 дней будут снимать швы. После чего я собираюсь пройти медэкспертизу, чтобы установить нанесенный мне вред. Я это так оставлять не собираюсь, буду требовать компенсацию!

Сейчас женщина по-прежнему плохо себя чувствует - из-за произошедшего Яне пришлось взять больничный.

Руководство клуба уже передало видео с камер наблюдения правоохранителям.

ОФИЦИАЛЬНО

А пока Яна продолжает отходить от случившегося, правоохранители начали разбирательства.

- По данному факту проводится проверка. В полицию поступило заявление от женщины, которая работает в караоке-клубе. У нее произошел конфликт с одной из посетительниц на почве ее неадекватного поведения. Во время словесной перепалки завязалась драка. Оппонентка заявительницы повредила ей ухо, якобы, откусив часть органа слуха, - сообщил «КП»-Кубань» официальный представитель УВД по Краснодару Артем Коноваленко. - Предварительно установлена личность участницы конфликта. Ей оказалась 29-летняя жительница Москвы. В ближайшее время будет назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, направленная на установление степени причиненного вреда здоровью заявительницы.